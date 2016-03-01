أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في شهر بدعم من مجموعة بورصة لندن

لندن أول مارس آذار (رويترز) – واصلت الأسهم الأوروبية المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة وارتفعت لأعلى مستوى لها في شهر في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء حيث قاد سهم مجموعة بورصة لندن السوق للصعود بعدما أكدت شركة انترناشونال اكستشينج عرضا منافسا محتملا للمجموعة.

وبعد صدور بيانات أظهرت انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين بوتيرة أكبر كثيرا من المتوقع في فبراير شباط توقع بعض المستثمرين أن تدفع هذه البيانات السلبية السلطات إلى الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز.

وصعد سهم مجموعة بورصة لندن 7.5 بالمئة بما دفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى للارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى له في نحو شهر بعدما زاد 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

غير أن سهم باركليز هبط 7.3 بالمئة بعدما أعلن البنك تراجع الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب في العام بأكمله بنسبة اثنين بالمئة وكشف النقاب عن خطط لتبسيط عملياته في بريطاني وباقي أنحاء العالمة.

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة عند الفتح بينما نزل داكس الألماني 0.2 بالمئة وكاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة. (