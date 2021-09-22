تحركات السوق في تحليل موجز

افتتحت أسواق الخليج التداول على إرتفاع ملحوظ مدعومةً بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين قبيل إجتماع الإحتياطي الفدرالي كما وارتفاع أسعار النفط. ينتظر المستثمرون قرار الفدرالي حول السياسة النقدية وتتركز الأنظار على برنامج شراء الأصول. هناك الكثير من التوقعات على أن الفدرالي سوف يبقي على مستوى مشتريات الأصول كما هو، ولكن يمكن أن يكون للفدرالي حسابات أخرى.

في سوق النفط، ارتفعت الأسعار اليوم بعد بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت إستمرار تراجع المخزونات الأمريكية، الناتج عن فجوة بين الطلب و العرض. بالفعل، قدرة الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية لم ترجع إلى مستوى ما قبل الإعصار كما ولم تتحقق كل الزيادات التي أعلنت عليها مجموعة اوبك بعد اجتماعها الأخير.

في دبي، تعافى السوق بعد التصحيحات السعرية هذا الأسبوع بفضل الجو الإيجابي في الأسواق العالمية قبل اجتماع البنك الفدرالي و بعدما أكدت الشركة الصينية افركراندي على قدرتها في تسديد على الأقل جزء من واجباتها غداً.

في الرياض، فتح السوق في الجانب الإيجابي نظرا لارتفاع أسعار النفط. سيظل السوق السعودي تحت تأثير نتيجة اجتماع الإحتياطي الفدرالي وأرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم حيث أية إشارات إيجابية قد تساعد السوق في الخروج من التصحيحات الحالية والعودة إلى تحقيق قمم جديدة.

في القاهرة و مثل الأسواق الأخرى في المنطقة، إرتد المؤشر بعد أن تراجع لأيام عدة. فساعدت التوقعات الايجابية حول اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي و التطورات حول افركراندي في تخفيف قلق المستثمرين.