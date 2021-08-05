تجاوز حجم الاكتتاب للأسهم المعروضة للتنمية الغذائية بنسب مرتفعة

أُدرجت شركة التنمية الغذائية (“التنمية”) في السوق المالية السعودية بعد نجاح عملية الاكتتاب العام حيث بلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي 9,534 %، فيما بلغت نسبة التغطية في الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد 1,170%. وطُرحت أسهم الشركة للمؤسسات والأفراد بسعر 67 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، ويعتبر هذا السعر هو أعلى قيمة ضمن النطاق السعري للسهم المحدد مسبقاً الذي تراوح بين 59 و67 ريال سعودي.

وتمثل الأسهم التي تم الاكتتاب عليها 30٪ من رأس مال شركة التنمية الغذائية، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وبلغت قيمتها رأس المال المكتتب فيه 402 مليون ريال سعودي (107.2دولار أمريكي)، مما سيدعم طموحات النمو الخاصة بالشركة بعد تحولها إلى شركة مدرجة.

وقال أحمد عسيلان، المتحدث الرسمي لشركة التنمية الغذائية: “كان الطلب على شراء أسهم شركتنا كبيراً للغاية من قبل المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي والمستثمرين الأفراد على حد سواء، مما يدل على الثقة الكبيرة في مكانة شركة التنمية، وعلى نجاح نموذج أعمالنا المتكامل الذي يتسم بالكفاءة ومرونة الأسواق التي نعمل فيها ومتانة خططنا المستقبلية. لقد أثبتت الشركة أنها تتمتع بالثقة والثبات في قطاع الأغذية الذي يتميز باستقراره وبقدرته على جذب المستثمرين وطبيعته التي المتحفظة استثمارياً وتمتاز بالإمكانات الواعدة بالنمو. وبطبيعة الحال، نتوجه بالشكر والتقدير لهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية على دعمهما وتوجيههما القيمين من خلال قصة نجاح الاكتتاب العام لشركة تنمية.”

يذكر أن شركة التنمية نجحت في زيادة مبيعاتها المحلية من الدجاج الطازج بنسبة 23٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع حجم المبيعات من 66,3 مليون دجاجة في العام 2018 إلى 81,5 مليون دجاجة في العام 2020. وتعتبر شركة التنمية ثاني أكبر شركة مُنتِجة للدجاج الطازج في سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى تحقيق النمو في إنتاج وبيع الدجاج الطازج، بما يتماشى مع خطط الأمن الغذائي والإنتاج القومي المستهدف للحكومة السعودية المتمثل في تلبية 80٪ من الطلب على الدواجن محلياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف عسيلان: “بفضل دعم الحكومة السعودية لقطاع الدواجن، والتوسع في الإنتاج مع التركيز على تحقيق الكفاءة في العمل، فإننا على يقين بأننا سنحقق هدف الشركة في أن تكون المنتج والموزع الرائد للمواد الغذائية بما فيها منتجات الدواجن الطازجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسنتمكن من تحقيق هذا التوسع من خلال التركيز على الجودة والسلامة وكذلك استهداف العملاء الذين يقدرون الطعم المميز والأغذية الطازجة والجودة الفائقة. ونعتقد أن الشركة ستواصل توفير فرص تجذب المستثمرين في الأسواق