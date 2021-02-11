الجميع يخوض في تداول الأسهم وقلة ضئيلة تكسب

وأصبح حلم الربح يداعب الملايين من الشباب من الولايات المتحدة وباقي دول العالم بقليل من المال، ويفاخر بعضهم بنشر استثماراتهم التي لا تتجاوز أحيانا مئة دولار أو مبلغ قريب في حساباتهم على الشبكات الاجتماعية!

لكن يندر أن يعترف أحد منهم بالخسائر التي يتكبدونها، فمهما علا الضجيج وتسارع الترويج وإعلانات الأرباح من الأسهم، لا بد من الرجوع لمعدل معروف وهو أن أكثر من 90% من مستثمري التجزئة، سيخسرون في النهاية أمام المستثمرين الكبار مثل بيل غيتس وأمثاله ممن يهيمنون على سوق الأسهم دوما.

ويتهم متداول أسهم على شبكة ريديت حتى وسائل الإعلام بالتواطؤ مع صناديق التحوط العملاقة، ومثلا يسوقون خبرا أوردته أمس وكالات الأنباء بزعم أن بورصة نيويورك تهدد بنقل مقرها من مدينة نيويورك في حال فرض ضرائب على الاسهم، فيما يخفي الخبر المسألة الخلافية الأساسية، إذ تمثل قضية الشفافية نقطة الخلاف الكبيرة وهي مطالبة السلطات لبورصة نيويورك بالشفافية في عرض بيانات العرض والطلب (أي معلومات البيع على المكشوف وغيرها من استثمارات)

ولعل مقاضاة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من قبل البورصات بدلا من منح الجمهور حرية الوصول لمعلومات التداول، للتقيد بمبدأ الشفافية أمام المستثمرين، هو سياسة مستمرة لكبح الشفافية، طبعا يجري ذلك بزعم حماية مستثمرين التجزئة.

فالأسواق المالية تتغير بسرعة خاصة مع توفر تطبيقات الجوال لتداول الأسهم الأمريكية والتي تختزل الخطوات ولا تستدعي عمولات (لأنها تكسب ببيع بيانات المسثمرين المستجدين)، أصبح الملايين من الشباب من الولايات المتحدة وباقي دول العالم يسعون لتحقيق حلم الربح بقليل من المال، كما يحدث حاليا في أسواق وول ستريت. وفيما تمنع البورصات الأمريكية عن المستثمرين المقيمين خارج الولايات المتحدة من تداول الأسهم تتجاوز شركات وساطة وتطبيقات عديدة هذه العقبة مع مخاطر بسيطة في أكثر الأحيان.

ويجذب تطبيق روبن هود (لا يتوفر التداول به خارج الولايات المتحدة) الملايين وهو يشارك صناديق التحوط وحيتان وول ستريت كل بيانات المشتركين لديه، كالعادة لا يوجد شيء مجاني ولذلك يستبيح بيانات هؤلاء المشتركين بل يتدخل بتداولاتهم بحجة حمايتهم أو نسيان بعضهم أنهم يحق لروبن هود أن يستعير أسهمهم للمضاربة بالبيع على المكشوف ضد استثمارات المستجدين أنفسهم بأموالهم.

ومع تكبد مالكو روبن هوود خسائر بالمليارات، قاموا بالتدخل عبر تطبيقات التداول وشركات التقنية مثل دسكورد وفيسبوك ووسائل الإعلام الأمريكية لكبح أنشطة الترويج لشركة جيم ستوب، بل وصل بهم الأمر للترويج بضلوع روسيا وراء ما يجري! بدأت القصة بنجاح تنسيق عمليات شراء لاسهم شركة كان قريبة من 4 دولارات لتصل إلى 400 دولار.

وبعد أن نسقت جولات شراء كثيفة من مجموعة من صغار المستثمرين عبر قسم خاص للاستثمار في منصة التواصل الاجتماعي ريديت باسم رهانات وول ستريت – wallstreetbets- والذي زاد عدد المشتركين فيه من مليوني مشترك إلى أكثر من 8 ملايين خلال أيام قليلة شهدت خسائر بمليارات الدولارات لحيتان صناديق التحوط.

هناك أمور لافتة أبرزها إظهار بعض المؤثرين أنهم يتمردون عبر الشبكات الاجتماعية ويكشفون أنشطتهم المالية بالتباهي بما يقومون به وهي أمور كان كثيرون يتكتمون عليها سابقا.

بالطبع تورط الآلاف وخسروا الكثير من استثماراتهم بعد هبوط غيم ستوب، فمن اشترى أسهم الشركة بأقل من 100 دولار وباعها- أو باع قسما منها، حين وصلت إلى أكثر من 300 أو 200 دولار، فقد حقق بعض الربح كما حصل مع حيتان من صناديق التحوط الاخرى ومستثمرين كبار من تقلبات جيم ستوب، حيث ربح المستثمر مايكل باري -Michael Burry-وهو مدير صندوق تحوط لشركة -Scion Asset Management- ومايكل ذاته اشتهر بفيلم عن شخصيته باسم ذابيك شورت The Big Short وكذلك صندوق الأصول فيديليتي الذي استثمر بقرابة ١٠٪ من الأسهم المتاحة في أكتوبر في جيم ستوب، مما كانت قيمته ٧١ مليون دولار في وقتها. وأصبحت قيمتها ٢ مليار دولار ، كذلك الحال مع صندوق الاستثمارات الخاصة سيلفر ليك الذي استثمر سهم AMC.)، لكن خسائر مستثمري التجزئة تبدو كبيرة بعد تراجع أسهم جيم ستوب هذه الايام (وصل اليوم إلى 51 دولار).

هناك دروس كثيرة من هذه المعمعة التي نشهدها فقد سارع الآلاف بالإطلاع على خطط الاستثمار بالأسهم، وقاموا بتعلم استخدام الادوات المتاحة من مواقع رصد لحال السوق واستراتيجيات الاستثمار سواء كان التداول اليومي للأسهم أو الاستثمار بعيد المدى، وهناك الكثير من متطلبات الدراية بتداول الأسهم واللعب مع الكبار فالقوة الجمعية لملايين المستثمرين الصغار قد لا تكفي للفوز وسحق حيتان وول ستريت فعلى الإنترنت أيضا ليس ما كل ما يلمع ذهبا، فقد أكد المشرفون عن قسم وول ستريت بتس في شبكة ريديت أكدوا تعرض شبكتهم لوابل من التدوينات الآلية –بوتس- Bots بهدف نشر أخبار مضللة وتشتيت جهود المنتدى الذي يجمع أكثر من 8 ملايين مشترك يسعى معظمهم لتداول أسهم جيم ستوب لكن قرابة 90% من التدوينات تظهر تلاعبا لشراء الفضة بدلا من جيم ستوب..

كاتب هذه السطور ليس محلل مالي معتمد، ولا يجب اعتبار المعلومات الواردة هنا بمثابة نصيحة للاستثمار-

محرر أريبيان بزنس

سامر باطر