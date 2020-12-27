“أبوظبي المالي” يدرج “إيزي ليس” في منصة السوق الثاني

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة “إيزي ليس” في منصة “السوق الثاني” تحت الرمز EASYLEASE وقد بدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من اليوم.

وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 30 مليون درهم، كما يبلغ عدد الأسهم 30 مليون سهماً بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم. ومع هذا الإدراج، يرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى 90 ورقة مالية.

وتقدم “إيزي ليس”، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، حلول تأجير جاهزة للتسليم لتلبية احتياجات أسطول الدراجات النارية للعملاء. وقد تأسست الشركة في عام 2011 ولديها أصول بقيمة 74.1 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2020.

واوضح سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ان شركة “إيزي ليس” تعتبر رابع شركة يتم إدراجها في السوق الثاني خلال العام الحالي. ويتيح الإدراج للشركات الخاصة الوصول الفعال إلى أسواق رأس المال لجمع الأموال من خلال طرح الأسهم والسندات، وبالتالي المساهمة في إثراء القطاع المالي في الدولة.. كما توفر الشركات الخاصة المزيد من الخيارات للمستثمرين، مما سيسهم في زيادة العمق في الأسواق وتوفير المزيد من البدائل الاستثمارية للمساهمين.

و من جانبه ذكر أحمد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة ايزي ليس ان خطوة الإدراج ستدعم النمو المستدام لـ “إيزي ليس” على المدى الطويل.

الجدير بالذكر أن القيمة السوقية للأسهم المودعة للمستثمرين في السوق شهدت ارتفاعاً بنسبة 41.5% من 528 مليار درهم في 15 ديسمبر 2019 إلى 747 مليار درهم في 15 ديسمبر 2020.