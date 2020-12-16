أسواق الخليج تغلق مرتفعة بفضل صعود أسعار النفط

رويترز ووكالات- تدعمت الثقة كذلك بالتفاؤل الذي أبداه أعضاء كبار بالكونجرس الأمريكي حيال اتفاق تحفيز اقتصادي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة لتصل إلى 51.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش، لكن حد من المكاسب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية وتشديد إجراءات احتواء فيروس كورونا في أوروبا.

حركة أسعار النفط محفز رئيسي لأسواق المال في منطقة الخليج. صعد المؤشر السعودي 0.7 بالمئة، تقوده مكاسب في سهم مصرف الراجحي، الذي تقدم 1.1 بالمئة. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، 2.2 بالمئة بعد أن اقترحت توزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن ميزانية حجمها 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار) للعام 2021، بانخفاض حوالي 7% عن تقديرات الإنفاق للعام الحالي، إذ يسعى أكبر مصدر للنفط في العالم إلى احتواء عجز ضخم نجم عن انخفاض إيرادات البترول وأزمة كورونا.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.4 بالمئة، مدعوماً بصعود سهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 0.9 بالمئة، في حين تقدم سهم داماك العقارية 3.4 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة أيضاً، مدعوما بسهمي اتصالات وبنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، اللذين ارتفعا 0.6 بالمئة.

وفي قطر، ختم المؤشر الجلسة دون تغير يذكر. وكان سهم أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني، أكبر خاسر على المؤشر، إذ فقد 1.4 بالمئة.

وعلى صعيد المكاسب، ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي اثنين بالمئة، في حين زاد سهم البنك التجاري القطري 1.4 بالمئة. وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري القيادي 0.7 بالمئة.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 0.7 بالمئة، في حين هبط سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.4 بالمئة. زاد التجاري الدولي، أكبر بنك مصري مدرج، مخصصات تغطية خسائر القروض 60 بالمئة في الربع الثالث من السنة بعد أن أثارت مراجعة أجراها البنك المركزي بواعث قلق وأفضت إلى إقالة رئيس مجلس الإدارة. وسوق البحرين مغلقة اليوم وغداً الخميس في عطلة عامة، بحسب “رويترز” .