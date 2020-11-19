اليورو يقصي الدولار عن صدارة العملات العالمية

قالت وكالة بلومبرغ إن اليورو كان هو العملة الأكثر استخدامًا للمدفوعات العالمية الشهر الماضي بالاستناد إلى بيانات شبكة سويفت.

وتتولى سويفت تبادل عمليات الدفع عبر الحدود لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في 200 دولة ، وقالت إن العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي جاءت بالمرتبة الأولى تلاها الدولار ثم الجنيه البريطاني وبعده الين الياباني. فيما لفتت سويفت أن الدولار الكندي تجاوز اليوان الصيني ليحتل المركز الخامس.

وتراجعت العملة الأمريكية أكثر من 11٪ من ذروتها في مارس ، بناءً على مؤشر بلومبرغ الذي يقيسها مقابل سلة من العملات الرئيسية ، ويتوقع العديد من المراقبين أن ينخفض ​​تقييمها أكثر.

قال بنك التسويات الدولية في تقرير صدر في يوليو / تموز إن الدولار لا يزال العملة الرئيسية للتمويل ، حيث تم تصنيف حوالي نصف القروض عبر الحدود وسندات الدين الدولية بالدولار الأمريكي. وقال بنك التسويات الدولية إن حوالي 85٪ من جميع معاملات الصرف الأجنبي تحدث مقابل الدولار وتمثل 61٪ من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية ، مضيفًا أن حوالي نصف التجارة الدولية يتم إصدار فواتير بها بالعملة الأمريكية.

تم التعامل مع حوالي 37.82٪ من التحويلات النقدية في شبكة سويفت باليورو الشهر الماضي ، وهو أكبر جزء منذ فبراير 2013. وكانت هذه زيادة بأكثر من 6 نقاط مئوية عن نهاية العام الماضي.

وانخفض استخدام الدولار الأمريكي بنحو 4.6 نقطة مئوية من ديسمبر إلى 37.64٪ من المعاملات الشهر الماضي.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) قد استطاعت خلال الأشهر الماضية تعزيز مكانتها كمنافس قوي للدولار، بما قد يهدد زعامة العملة الأمريكية على عرش العملات العالمية، ودعم اليورو المكاسب القوية التي حققها منذ شهر مارس الماضي، رغم أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وسبق أن ذكرت بلومبرغ في أغسطس الماضي أن عملة “اليورو”، استفادت من خطة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي في سبيل معالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن عمليات العزل والإغلاق، في وقت يتجه الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة، والتي من شإنها اضعاف قيمة الدولار .

وأضافت “بلومبرغ”، أن مستثمري صناديق التحوط يراهنون حاليا على قفزة جديدة في أسعار اليورو في أعقاب انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصل إلى مستوى 1.25 أمام الدولار، وهو مستوى تترقبه أيضا مجموعة “جولدمان ساكس” الاستثمارية.