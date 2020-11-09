أسواق الأسهم تقفز مع الإعلان عن لقاح ضد كورونا المستجد بفعّالية بنسبة 90% سيتاح نهاية الشهر الجاري

قفزت الأسهم العالمية بعد أن أعلان شركتي الأدوية أن لقاح فيروس كورونا المستجد كان فعالاً بنسبة 90٪ في الاختبارات ، مما أعطى الأمل في أن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم يمكن أن تعود إلى طبيعتها قريبًا.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 يوم الإثنين بنسبة 5.5٪ إلى 6242 نقطة ، بارتفاع 332 نقطة ، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس. حدثت معظم الزيادة مباشرة بعد الإعلان عن الإعلان عن اللقاح قبل منتصف النهار في لندن، وفي وول ستريت ، كان مؤشر S&P 500 القياسي في طريقه للارتفاع بنسبة 3.9٪ عند بدء التداول ، وفقًا للعقود الآجلة لسوق الأسهم.

وكشف تقرير بي بي سي أن اللقاح يعتمد على استخدام جزء من شيفرة الفيروس الوراثية لاكتساب المناعة ضد الفيروس.

وهناك تحديات لوجستية لتوزيع اللقاح الذي يحتاج لنقله للمحافظة على درجة حرارة تصل إلى -80 درجة مئوية تحت الصفر. وسيلزم حقن جرعتين من اللقاح بينهما فترة 3 أسابيع، ويكسب مناعة بعد 7 أيام من الجرعة الثانية. وتقول فايزر إنها قادرة على تزويد 50 مليون جرعة بنهاية العام، و 1.3 مليار جرعة بنهاية 2021، ولم تذكر الشركة ثمن اللقاح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن شركتي “فايزر” (الولايات المتحدة) و”بيونتيك” (ألمانيا) أعلنتا أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90% وقالت الشركة إن ذلك يأتي بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

وصرّح رئيس ومدير عام شركة فايزر ألبير بورلا في بيان أن “بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19”.

وأضاف “المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربتنا للقاح ضد كوفيد-19، أعطت الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد-19”.

وتوقعات الشركتان أنهما ستصنّعان ما يصل الى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في العام 2020 وحتى 1,3 مليار جرعة عام 2021.

وفي دول كثيرة في أنحاء العالم، تُسجَّل أعداد إصابات قياسية بفيروس كورونا المستجدّ، وتكتظ وحدات العناية المركزة في المستشفيات ولا يكفّ عدد الوفيات عن الارتفاع.