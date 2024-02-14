495 مليون درهم أرباح الأنصاري للخدمات المالية في 2023

حققت الأنصاري للخدمات المالية أرباحاً صافية بقيمة 495 مليون درهم لعام 2023، بانخفاض 15.7% عن العام السابق.
وشهد الدخل التشغيلي للمجموعة انخفاضاً طفيفاً خلال عام 2023 بنسبة 1.9% على أساس سنوي، حيث يعزى ذلك إلى انخفاض في أعمال التحويلات المالية، والتي قابلها زيادة بنسبة 9% في الطلب على جميع المنتجات والخدمات الأخرى.
وارتفعت قيمة معاملات أعمال الشركات بنسبة 19.2%، ليصل إلى 106.7 مليار درهم
وارتفع الطلب على القنوات الرقمية بنسبة 94% في قيمة المعاملات و 27.5% في عدد المعاملات.
وحافظت المجموعة على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مستوى يقارب 50%.
وخصصت المجموعة 45.2 مليون درهم للنفقات الرأسمالية، بزيادة 45.4% عن العام السابق.
وبلغ التدفق النقدي للمجموعة من العمليات بعد ضبط الإنفاق الرأسمالي 518 مليون درهم.
انخفاض إيرادات الأنصاري
وانخفضت الإيرادات التشغيلية في الربع الرابع بنسبة 11.4%.
وانخفض الربح الصافي للربع الرابع بنسبة 32.8%.
وحققت “وورلد وايد كاش إكسبرس” زيادة في حجم المعاملات بنسبة 33%.
وشهدت أعمال نظام حماية الأجور نمواً في حجم المعاملات بنسبة 26% والدخل التشغيلي بنسبة 11%.
وحقق “كاش ترانس” زيادة في عدد العملاء الخارجيين بنسبة 110% وعدد الرحلات المنجزة بنسبة 33.5%. وافتتحت المجموعة أحدث مركز لإدارة النقد في دبي.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية:
“في ظل بيئة اقتصادية صعبة، نجحت الأنصاري للخدمات المالية في تخطي الصعوبات، لتخرج من السنة المالية 2023 وهي تتمتع بمركزٍ أقوى وأكثر مرونة.”