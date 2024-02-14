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495 مليون درهم أرباح الأنصاري للخدمات المالية في 2023

شهد الدخل التشغيلي للمجموعة انخفاضاً طفيفاً خلال عام 2023 بنسبة 1.9% على أساس سنوي، حيث يعزى ذلك إلى انخفاض في أعمال التحويلات المالية

فريق التحرير by فريق التحرير
الأنصاري

حققت الأنصاري للخدمات المالية أرباحاً صافية بقيمة 495 مليون درهم لعام 2023، بانخفاض 15.7% عن العام السابق.

وشهد الدخل التشغيلي للمجموعة انخفاضاً طفيفاً خلال عام 2023 بنسبة 1.9% على أساس سنوي، حيث يعزى ذلك إلى انخفاض في أعمال التحويلات المالية، والتي قابلها زيادة بنسبة 9% في الطلب على جميع المنتجات والخدمات الأخرى. 

وارتفعت قيمة معاملات أعمال الشركات بنسبة 19.2%، ليصل إلى 106.7 مليار درهم

وارتفع الطلب على القنوات الرقمية بنسبة 94% في قيمة المعاملات و 27.5% في عدد المعاملات.

وحافظت المجموعة على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مستوى يقارب 50%.

وخصصت المجموعة 45.2 مليون درهم للنفقات الرأسمالية، بزيادة 45.4% عن العام السابق.

وبلغ التدفق النقدي للمجموعة من العمليات بعد ضبط الإنفاق الرأسمالي 518 مليون درهم.

الأنصاري

انخفاض إيرادات الأنصاري

وانخفضت الإيرادات التشغيلية في الربع الرابع بنسبة 11.4%.

وانخفض الربح الصافي للربع الرابع بنسبة 32.8%.

وحققت “وورلد وايد كاش إكسبرس” زيادة في حجم المعاملات بنسبة 33%.

وشهدت أعمال نظام حماية الأجور نمواً في حجم المعاملات بنسبة 26% والدخل التشغيلي بنسبة 11%.

وحقق “كاش ترانس” زيادة في عدد العملاء الخارجيين بنسبة 110% وعدد الرحلات المنجزة بنسبة 33.5%. وافتتحت المجموعة أحدث مركز لإدارة النقد في دبي.

الأنصاري

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية:

“في ظل بيئة اقتصادية صعبة، نجحت الأنصاري للخدمات المالية في تخطي الصعوبات، لتخرج من السنة المالية 2023 وهي تتمتع بمركزٍ أقوى وأكثر مرونة.”

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...