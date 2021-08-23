تحليل للأسواق المالية في الخليج العربي لهذا الاسبوع

ستظل أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي معرضة لتحركات هبوطية في أعقاب البيانات الاقتصادية الضعيفة الأسبوع الماضي والدفعة السلبي الذي أعطت للأسهم ، بالإضافة إلى توقعات انخفاض المؤشرات الاقتصادية هذا الأسبوع. ستظل معنويات المستثمرين غير مؤكدة ، محصورة بين نية مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي في إيقاف برنامج شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام من جهة واحتمال أن الانتعاش الاقتصادي سيفقد قوته بسبب الآثار الوبائية من جهة أخرى.

الأسهم في المنطقة ستشهد أيضًا تأثير انخفاض أسعار النفط ، التي كانت في اتجاه سلبي لبعض الوقت حتى الآن ومن المتوقع أن تستمر في ذلك المسار نظرا لتزايد المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. من المحتمل أن تضيف أرقام مخزونات الخام الأمريكية هذا الأسبوع المزيد من الضغط على أسعار النفط ، بالإضافة إلى البيانات المنخفضة المتوقعة الصادرة في جميع الاقتصادات الرئيسية. من المتوقع أن تكون المؤشرات الأمريكية والأوروبية منخفضة بما في ذلك مؤشرات الأسعار ومناخ الأعمال ومبيعات المنازل.

بينما من المتوقع استمرار عدم اليقين في قوة الاقتصاد العالمي ، سيستمر سوق دبي المالي في الصعود بفضل الأسس الوطنية القوية. من المتوقع أن يمتد المؤشر الرئيسي للاتجاه الإيجابي الذي بدأه منذ حلول الشهر. سيكون اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أقل تأثراً بتراجع أسعار النفط ، وذلك بفضل تنوعها وانخفاض اعتمادها على قطاع الطاقة مقارنة بأعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين. و قد يستفيد السوق أيضًا من تخفيف القيود الصحية بشكل عام.

سترى أرامكس سعر سهمها يتحسن حيث أن النفط الخام الأرخص سيقلل من تكاليف التشغيل. ستساعد الأسس الإقليمية القوية الشركة في الحفاظ على عملياتها عند مستويات مستدامة على الرغم من أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يضعف. نتيجة لذلك ، سيرتفع سعر سهم أرامكس على المدى القصير ، على الرغم من أنه كان في اتجاه هبوطي طفيف لمعظم العام.

شهدت شركة الاتحاد العقارية ركودًا في أسعار سهمها لمدة شهرين وسجلت تقلبًا منخفضًا مع استقرار سوق العقارات ويمكن أن تشهد انعكاسًا إيجابيًا على المدى القصير. ستشهد الشركة تحسنًا في نشاطها حيث تستمر الأساسيات الاقتصادية في التحسن ونظرا لزيادة الطلب على الوحدات العقارية ، مما سيؤثر بشكل إيجابي على نتائج الربع التالي.

من المتوقع توقف هبوط الأسهم السعودية حيث ستستمر أسعار النفط الخام في تأثيرها السلبي على أدائها. سيظل تقدم “تداول” مشروطًا بالطلب العالمي على النفط وقوة الاقتصاد الأمريكي والصيني ، وكلاهما شريكان رئيسيان للمملكة العربية السعودية. سوف يتطلع المستثمرون على المفاجآت القادمة في البيانات الاقتصادية المرتقبة خلال الأسبوع بحثًا عن إشارات على تحسن الانتعاش الاقتصادي.

شهدت باعظيم دخول سهمها في تصحيح في الأسبوعين الماضيين ومن المفترض أن يشهد بعض التقدم نحو الاتجاه الصعودي. سوف يتأثر السهم بشكل إيجابي من خلال زيادة مستويات الاستهلاك في الأسابيع المقبلة مع انتهاء موسم العطل وعودة سلوك المستهلك إلى طبيعته. سترى الشركة أيضًا تحسنا في نتائجها نظرا لإتستفادتها من تعرضها للتطور الإقتصادي في دول الخليج وخاصة في الإمارات العربية المتحدة.