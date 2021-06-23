دبي: إدراج أول صندوق بيتكوين من أكبر شركة كندية لإدارة الأصول الرقمية

ويُعد هذا الصندوق أول صندوق بيتكوين رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدًا من بيئة دبي التنظيمية عالمية المستوى والداعمة لنمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد.

وتتولى شركة 3iQ إدارة الصندوق، الذي يُتيح الاستثمار غير المباشر في عملة البيتكوين من خلال تداول وحداته ضمن بيئة أسواق مالية متطورة وشفافة، مع إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية في المدى البعيد، الأمر الذي يوفر للمستثمرين أداة بديلة ومُيسرة عوضاً عن الاستثمار المباشر في العملة الرقمية.

واحتفالاً بالإدراج، قرع فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة3iQ ، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين البارزين في3iQ وشركات الاستشارات المتعاونة معها في إنجاز هذه الخطوة.

وقال فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3iQ: “يُدشن إدراج صندوق البيتكوين في ناسداك دبي اليوم التوسع الرسمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط. لقد كان دخول هذه المنطقة ضمن خطط الشركة منذ إطلاق الصندوق في تورونتو العام الماضي، ونحن فخورون للغاية بإنجاز هذه الخطوة في دبي. وفي اعتقادنا فإن صندوق البيتكوين قادر على توفير قيمة هائلة للمستثمرين الإقليميين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال هذه الفئة من الأصول وضمن إدراج منظم.”

وقد أصبح بمقدور المستثمرين من خلال الإدراج المزدوج للصندوق نقل وحداته من بورصة تورونتو إلى ناسداك دبي (والعكس صحيح)، إضافة إلى شراء الوحدات مباشرة في ناسداك دبي. وقد قامت شركة 3iQ بتعيين شركة دلما كابيتال وشركة كناكورد جنيوتي كمديرين مُشاركين للتوسع الإقليمي للصندوق (خاضع للموافقات التنظيمية)، كما عيَّنت أيضاً شركة بي اتش ام كابيتال كمزوّد سيولة للصندوق.

وقال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: “تعمل ناسداك دبي بدأب لقيادة جهود تطوير أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يواكب تطلعات مختلف المتعاملين. ونحن واثقون من أن بيئة العمل المتكاملة التي توفرها البورصة تضعها في مكانة مثالية لجذب المزيد من الإدراجات سواء من إصدارات أسواق رأس المال التقليدية أو هياكل الاستثمارات البديلة.”

¬من جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: “إننا سعداء باختيار شركة 3iQ لإدراج صندوق البيتكوين التابع لها في ناسداك دبي، في دلالة قوية على ما تمتلكه البورصة وما تتيحه دبي من أُطر عمل وقواعد تنظيمية وبنية أساسية متطورة وجاذبة. وتُعد هذه الخطوة دفعة مهمة لجهود دبي المتواصلة من أجل تلبيةوتجاوز ، متطلبات المستثمرين الساعين إلى الاستثمار بسلاسة ضمن هذه الفئة الجديدة من الأصول، وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في الإمارات وخارجها.”

وقال زاكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال: “لطالما امتلكنا ثقة كبيرة في صندوق البيتكوين من 3iQ وقد لقينا دعماً كبيراً من قِبل العديد من المؤسسات البارزة في المنطقة. وفي اعتقادنا، فإن صندوق البيتكوين يقدم حلاً فعالاً للمستثمرين الإقليميين للوصول إلى هذه الفئة البديلة من الأصول عبر أداة استثمارية منظمة.”

وبدوره قال ساشين مهاجان، رئيس كناكورد جنيوتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: “شاركت كناكورد جنيوتي في مسيرة 3iQ منذ تأسيسها في كندا وحتى الآن سواء كمدير رئيسي أو مُشارك لطروحاتها في بورصة تورونتو. ونحن فخورون بالتعاون معهم في تنفيذ هذه الخطوة المهمة في الإمارات العربية المتحدة.”

تجدر الإشارة إلى أن شركة 3iQ عينت أيضًا عددًا من المستشارين بصفات مختلفة لدعم الإدراج ويشمل ذلك؛ 01 كابيتال وهي شركة استشارات مالية للشركات مقرها لندن لإنشاء وتنفيذ الإدراج، وشركة Razlin Capital وهي شركة استثمارية مقرها لندن للحصول على المشورة بشأن الإدراج، وشركة Pinsent Masons LLP كمستشار قانوني لعملية الإدراج.

ويُمكن للمستثمرين الراغبين في الاطلاع على مزيد من المعلومات عن صندوق البيتكوين زيارة الموقع الالكتروني لناسداك دبي https://www.nasdaqdubai.com أو الموقع الالكتروني لشركة 3iQ 3iq.ae .