أداء متفوق للمؤشر السعودي بفضل أسهم الشركات المالية؛ ومصر تهبط

تقدم المؤشر السعودي القياسي 0.9 بالمئة، مدعوما بزيادة 3.8 بالمئة في سهم مصرف الراجحي و3.6 بالمئة في الاتصالات السعودية. وأغلق سهم دور للضيافة مرتفعا 0.6 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تجري محادثات اندماج مع طيبة للاستثمار قد تتمخض عن شركة بأصول إجمالية قيمتها 2.4 مليار دولار في قطاعات الفندقة والسياحة والعقارات بالمملكة. لكن سهم طيبة، التي لها استثمارات في الفنادق والمرافق السياحية والعقار، لم يتغير.

وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.5 بالمئة، إذ نزل سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.1 بالمئة، وهبط سهم العالمية القابضة للاستزراع السمكي 0.8 بالمئة. واعتبارا من 15 يونيو حزيران، ستقصر أبوظبي، ثاني أكبر إمارات الدولة سكانا، دخول مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة على من تلقوا لقاح كوفيد-19 أو جاءت نتيجة اختبار حديث للكشف عن فيروس كورونا لديهم سلبية. شهدت الإمارات ارتفاعا في الإصابات اليومية على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر الرئيسي في دبي وسط مكاسب لأسهم الشركات العقارية وتراجعات لأسهم الشركات المالية. وزاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة، بفضل صعود سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.6 بالمئة. وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي منخفضا 0.9 بالمئة، مع هبوط معظم أسهم مثل فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

تسارع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 4.8 بالمئة في مايو أيار من 4.1 بالمئة في الشهر السابق، حسبما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس، وذلك بقيادة زيادات في أسعار الغذاء. السعودية ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 10897 نقطة أبوظبي تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6702 نقطة دبي استقر المؤشر عند 2842 نقطة قطر ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10739 نقطة مصر تراجع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 9887 نقطة البحرين ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1553 نقطة سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4040 نقطة الكويت ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6866 نقطة