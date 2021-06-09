محرر في الموقع by محرر في الموقع

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السعودية: الموافقة على طرح 30% من أسهم التنمية الغذائية في ثالث اكتتاب بالسوق الرئيسية

هيئة السوق توافق على طلب ” التنمية الغذائية” طرح 30% من أسهمها في ثالث اكتتاب بالسوق الرئيسية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: الموافقة على طرح 30% من أسهم التنمية الغذائية في ثالث اكتتاب بالسوق الرئيسية

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة التنمية الغذائية (“الشركة”) طرح (6,000,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها  وإدارتها.

إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا يُنظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة. 

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