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أسهم أوروبا تتراجع عن مرتفعات قياسية بفعل السلع الأساسية وبيانات التجارة الصينية الضعيفة

أسهم أوروبا تتراجع عن مرتفعات قياسية بفعل السلع الأساسية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أسهم أوروبا تتراجع عن مرتفعات قياسية بفعل السلع الأساسية وبيانات التجارة الصينية الضعيفة

(رويترز) – تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ قادت أسهم السلع الأساسية الخسائر، وذلك في الوقت الذي تتأثر فيه المعنويات بعد بيانات التجارة الصينية التي جاءت أضعف من المتوقع والمخاوف بشأن التضخم.
وانخفضت أسهم شركات التعدين بأكثر من واحد بالمئة مع انخفاض أسعار النحاس بعد أن أثارت بيانات الصادرات الصينية التي جاءت دون التوقعات مخاوف من ضعف الطلب على المعدن.

كما تراجعت أسهم شركات النفط والغاز بأكثر من واحد مع نزول أسعار الخام قبيل محادثات هذا الأسبوع بين إيران والقوى العالمية بشأن اتفاق نووي من المتوقع أن يرفع إمدادات الخام.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد إغلاقه عند مستوى مرتفع غير مسبوق يوم الجمعة، إذ سيطر الحذر على المستثمرين العالميين قبيل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وارتفع سهم إيدنرد الفرنسية للقسائم والبطاقات 1.9 بالمئة بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى “شراء”.

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