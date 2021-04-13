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Posted inبيانات السوق

أكثر 25 شركة سعودية تكبدا للخسائر بسبب جائحة كوفيد 19

الخسائر المتراكمة لـ 4 شركات زادت عن %50 من رأس مالها، فيما بلغت الخسائر المتراكمة لـ 6 شركات ما بين %35 وبما يقل عن %50 من رأس مالها، وكان هناك 15 شركة بلغت خسائرها ما بين %20 و%35 من رأس مالها

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أكثر 25 شركة سعودية تكبدا للخسائر بسبب جائحة كوفيد 19

تكبدت 25 شركة سعودية مدرجة في السوق الرئيسة خسائر تجاوزت 20 % من رأسمالها بحسب أحدث بيانات مالية متاحة حول أدائها المالي حتى نهاية العام الماضي 2020 الذي شهد تفشي جائحة كورونا، الذي لعب دورا كبيرا في النتائج المالية لمعظم الشركات حول العالم بحسب ما نشره موقع تداول السعودية.

يذكر أن السوق السعودية تضيف علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الإلكتروني ترمز إلى  بلوغ  الخسائر  المتراكمة  للشركة  20%  فأكثر  وبما  يقل  عن35%  من  رأس مالها فور صدور الإعلان المشار إليه بحسب اجراءات هيئة السوق المالية  الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

كما تفرض هيئة السوق المالية السعودية  أن تفصح الشركة للجمهور فوراً ودون تأخير بإعلان مستقل عند بلوغ خسائرها  المتراكمة  20%  فأكثر   من  رأس  مالها، على  أن يتضمن  الإعلان  مقدار  الخسائر  المتراكمة ونسبتها  من  رأس  المال  والأسباب الرئيسة  التي  أدت  إلى  بلوغ  هذه  الخسائر  مع  الإشارة  في  الإعلان  إلى  أنه  سيتم تطبيق  هذه  الإجراءات  والتعليمات  عليها .

ولفتت صحيفة الاقتصادية إلى أن قطاع التأمين كان له النصيب الأكبر من الشركات الخاسرة بنحو الثلث عبر سبع شركات، تلاه قطاعا “إدارة وتطوير العقارات” و”السلع الرأسمالية” بثلاث شركات لكل منهما. فيما بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة للـ25 شركة نحو 13.25 مليار ريال.

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