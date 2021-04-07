تداول تتحول إلى شركة قابضة باسم تداول السعودية

وكشفت مجموعة تداول السعودية عن إعادة هيكلة أصبحت فيها شركة قابضة تضم 4 شركات، وهي؛ تداول السعودية كسوق للأوراق المالية “تداول”، وشركة مركز المقاصة “مقاصة”، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”، وشركة “وامض” الجديدة التي سيتولى إدارتها محمد النوري.

وأعلنت تداول أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، أنها تستعد للطرح الأولي لأسهمها بإطلاق ذراعها التقني، وامض وتصبح مجموعة تداول السعودية والتي سيتبع لها أربع شركات بما فيها كل من إيداع ومقاصة ووامض.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي افتراضي عقد منذ قليل ، وردا على استفسار أريبيان بزنس حول عدد الاكتتابات المتوقعة هذا العام، أكد مسؤولو الشركة إن هذا العام سيشهد رقما قياسيا من عمليات الطرح الأولي مع وجود عشرات طلبات الاكتتابات قيد الدراسة فضلا عن طلبات للطرح المزودج لبعض الشركات في أسواق خليجية أخرى بعد توقيع اتفاقيتين واحدة مع سوق أبوظبي والأخرى مع سوق البحرين.

المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية “تداول” السعودية، خالد الحصان أكد إنه سيتم طرح أسهم مجموعة تداول السعودية للاكتتاب العام في 2021.

وأشارت تداول في مؤتمر صحفي افتراضي أنها أطلقت شركة وامض لقيادة الابتكارات التقنية لديها لتساعد على توسيع نطاق الشركة والإسهام في تكامل السوق المالية- يأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة في عملية الطرح الاولي.

وأشار محمد النوري مدير التنفيذي في شركة وامض ، إلى أن اطلاق الشركة يأتي لتعزيز الابتكار والتكامل في عمليات مجموعة تداول.