391 مليون ريال أرباح المملكة القابضة في الربع الثالث

أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية التي يملكها الأمير الوليد بن طلال آل سعود، في بيان على “تداول السعودية” عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 10.25% في الربع الثالث من 2023، إذ بلغ 391.17 مليون ريال بعد احتساب الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 354.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت المملكة القابضة سبب ارتفاع صافي أرباحها إلى الارتفاع في مكاسب أخرى، كصافي الارتفاع في الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، ونمو إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في الإيرادات المالية، بالإضافة إلى الانخفاض في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل.

وذكرت الشركة في بيانها أن صافي الربح نما بالرغم من ارتفاع النفقات المالية، وانخفاض دخل توزيعات الأرباح، وارتفاع مصروف الزكاة، وارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.

وأشار البيان أن أرباح شركة المملكة القابضة تراجعت بنسبة 87.23% إلى 856.17 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى مقابل 6.7 مليار ريال في الفترة نفسها خلال 2022.

و عزت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح إلى عدم وجود مكاسب من البيع الجزئي للشركة المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق، الارتفاع في النفقات المالية، الارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.

كما أشارت إلى انخفاض في ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية بالإضافة إلى الارتفاع في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل،على الرغم من الارتفاع في الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، الارتفاع في مكاسب أخرى.

وارتفعت إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، الارتفاع في الإيرادات المالية، الانخفاض في مصروف الزكاة بالإضافة إلى الارتفاع في دخل توزيعات الأرباح.

ونمت إيرادات الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 5.63% إلى 1.97 مليار ريال مقابل 1.86 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.