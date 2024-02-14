3 مخاطر تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2024

يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي المرن وانخفاض التضخم توقعات أكثر إشراقا لعام 2024، على الرغم من استمرار التحذيرات في جميع الاقتصادات العالمية.

وبينما يأمل المستثمرون أن يتم تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من شهر مايو/أيار المقبل، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لن “يعلن النصر” على التضخم في وقت مبكر جدا.

بينما تناور البلدان في مختلف أنحاء العالم في مشهد معقد، فإنها تواجه نطاقا من المخاطر التي تشمل الارتفاعات التضخمية، وارتفاع أعباء الديون، وتضاؤل ​​مدخرات المستهلكين.

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي

بناء على توقعات صندوق النقد الدولي لشهر يناير/كانون الثاني 2024، من المتوقع في العام الجاري أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، وهو ارتفاع طفيف عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي حين أنه من المتوقع حدوث نمو إيجابي في جميع المناطق، إلا أنه يتباين بشكل كبير بسبب العديد من العوامل التي تتراوح من آثار ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى انخفاض معنويات المستهلكين.

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويا إلى حد ما، مدعوما بارتفاع الأجور الحقيقية مما يعزز الاستهلاك في مختلف قطاعات الاقتصاد.

ومع ذلك، مقارنة بالعام الماضي، من المتوقع أن يتباطأ النمو وسط تباطؤ سوق العمل.

وفي عام 2024، أعلنت سيتي جروب أنها ستسرح 20 ألف موظف بعد عام مخيب للآمال. وفي الوقت نفسه، تعمل شركات التكنولوجيا مثل غوغل، وأمازون، وسيلزفورس على خفض عدد موظفيها.

وإلى جانب ذلك، أعلنت شركة UPS العملاقة لتوصيل الطرود عن إلغاء 12 ألف وظيفة.

الصين

في الصين، تؤثر مشاكل سوق العقارات على النمو الاقتصادي، وقد أثر انخفاض قيمة العقارات على الدخل والأصول والمزاج العام، وبسبب هذه الرياح المعاكسة، من المتوقع أن ينخفض ​​نمو الاستهلاك على مدار العام.

أمريكا اللاتينية

في أمريكا اللاتينية، كانت تشيلي والبرازيل من أوائل الدول الناشئة التي رفعت أسعار الفائدة في عام 2021، وكانتا من أوائل الدول التي خفضتها في العام الماضي.

وبفضل تحسن الطلب المحلي وسط ارتفاعات متفرقة في الأسعار، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للبرازيل والمكسيك في عام 2024.

أوروبا

ومن المتوقع أن يكون أدنى نمو في جميع المناطق في أوروبا بنسبة 0.9%.

في أواخر عام 2023، انهارت شركة Signa، وهي شركة عقارية أوروبية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بعد أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة في تاريخ الاتحاد الأوروبي الممتد 25 عاما.

ومما يضعف التوقعات أيضا انخفاض معنويات المستهلكين وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ما هي المخاطر الرئيسية؟

على الرغم من أنه لا أحد يملك المعرفة كاملة أولا يعرف ما سيحدث في المستقبل، إلا أن هناك بعض المخاطر التي حددها صندوق النقد الدولي والتي يمكن أن تؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي:

الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية

إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوسع النزاع في المنطقة سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتمركز أكثر من ثلث صادرات النفط العالمية خارج المنطقة، بالإضافة إلى 14% من صادرات الغاز العالمية.

إضافة إلى ذلك، يمر 11% من التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، والذي شهد هجمات مستمرة خلال الفترة الماضية.

التضخم العنيد

يمكن أن تؤدي عودة انقطاع العرض المقترن بسوق العمل إلى إضافة ضغوط تضخمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي المقابل، قد تستجيب أسواق الأوراق المالية بشكل سلبي وقد يتدهور الاستقرار المالي.

تباطؤ الاقتصاد الصيني

قد يؤدي تراجع سوق العقارات في الصين إلى الإضرار بالنمو المحلي وثقة المستهلك، مما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك في جميع أنحاء البلاد.

يمثل تباطؤ الاقتصاد الصيني ما يقرب من 19% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023، وقد يؤثر على البلدان التي تعتمد على التجارة مع الصين.

وبينما لا تزال هذه المخاطر قائمة، فقد يشهد الاقتصاد مفاجآت إيجابية أيضا. وإذا انخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تخفيف القيود النقدية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وبشكل عام، تحدى الاقتصاد العالمي التوقعات في عام 2023، وقد يفعل الشيء نفسه في عام 2024.