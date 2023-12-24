أنجز بنك التنمية الاجتماعية السعودي مستهدفاته لعام 2023 في التمويل الاقتصادي والاجتماعي، وقام بتوسيع نطاق الخدمات غير المالية.



حيث تم تقديم تمويل بقيمة 3.9 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والناشئة، استفاد منها أكثر من 8,600 منشأة. كما قدم مبلغ 3.7 مليار ريال لـ 47,000 فرد ممارس للعمل الحر، وتم تقديم 3.5 مليار ريال لـ 70,000 فرد كتمويل اجتماعي.



تؤكد التقارير أن البنك ليس فقط حقق المستهدفات المالية، بل قدم أيضًا خدمات غير مالية مثل “جادة 30″، وتوفير الاستشارات والبرامج التطويرية. وحصل “مركز دلني للأعمال” على جائزة دولية لأفضل مبادرة مقدمة للعملاء خلال عام 2023.



الرئيس التنفيذي للبنك، إبراهيم بن حمد الراشد، أشار إلى استعداد البنك لتعزيز خدماته المالية وغير المالية لبناء اقتصاد مستدام. وأعلن عن تخصيص 27 مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع التوسع في خدمات البنك غير المالية في مختلف مناطق المملكة.



وأخيرًا، أكد الرئيس التنفيذي على دور البنك في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، وعزز التعاون الدولي من خلال استضافة ملتقى “إمبريتك” بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويخطط البنك لتنظيم ملتقى لريادة الأعمال في يناير 2024.

حقق #بنك_التنمية_الاجتماعية المركز الثالث كأعلى جهة حكومية في مجموعة “المالية والصناديق” في #قياس_التحول_الرقمي 2023م، وتوّجت هذه الجائزة جهود البنك في تبنّي تقنية الواقع الافتراضي كحل مبتكر وفعّال لمختلف المستفيدين في مناطق المملكة. pic.twitter.com/s17HblJ3AY — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) December 24, 2023