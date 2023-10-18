هل فكرت في التداول في البورصة؟ إليك تلك النصائح

عملية التداول في البورصة هي عملية تجمع بين الشراء والبيع في أسواق مالية تعمل كمنصة تداول للمستثمرين.

وتشمل البورصة العديد من الأصول المالية مثل الأسهم والسندات، بالإضافة إلى العملات والسلع.

وفي التقرير التالي سنستعرض كل ما تحتاج إلى معرفته عن عملية التداول في البورصة، بما في ذلك الإجراءات والمعلومات الأساسية التي يجب على المستثمرين معرفتها.

ما هو التداول في البورصة؟

التداول في البورصة هو عملية شراء وبيع الأسهم والسندات والعملات والسلع وغيرها من الأصول المالية، ويتم ذلك عن طريق الوسطاء الماليين الذين يقومون بتنفيذ الطلبات التي يقدمها المتداولون.

التداول في البورصة

ويتم تحقيق الأرباح من خلال التنبؤ بتحركات سعر هذه الأصول واستغلال هذه التغيرات لصالح المتداول، ويعتبر التداول في البورصة واحدا من أهم وسائل الاستثمار ويشترط فيه المعرفة الجيدة بالسوق والمخاطر المرتبطة به.

كيفية التداول في البورصة.. دليل تفصيلي للمبتدئين

إذا كنت تبحث عن طريقة مربحة للاستثمار في المال وتحقيق عائدات مالية جيدة، فإن التداول في البورصة هو خيار واعد يستحق النظر.

ولكن قبل أن تقوم بخوض هذه المغامرة المثيرة، يجب عليك فهم أساسيات التداول والاستثمار في البورصة، فيما يلي سنوضح الخطوات التي يجب اتباعها للتداول في البورصة:

1- ابدأ بفهم أساسيات البورصة

قبل البدء في التداول، تأكد من فهمك الجيد لعملية البورصة والمفاهيم المتعلقة بها، مثل الأسهم والسوق والاستثمار، اقرأ الكتب والمقالات ذات الصلة وابحث عبر الإنترنت عن المصطلحات والمفاهيم الأساسية للبورصة وتعلمها.

2- ابحث عن وسيط موثوق

اختر وسيطًا موثوقًا يتيح لك التداول في الأسهم والأسواق المالية، وتحقق من سمعتهم ومصداقيتهم وتأكد من توافر خدمة عملاء ممتازة، يجب أن يتمتع وسيطك بتراخيص قانونية ويقدم بيئة تداول آمنة وموثوقة.

3- قم بفتح حساب تداول

بعد اختيار وسيطك، ستحتاج إلى فتح حساب تداول، قم بتعبئة النماذج المطلوبة واطلب فتح حساب تداول، ستحتاج عادة إلى توفير بعض المعلومات الشخصية وإثبات هوية صالح.

4- قم بتطوير خطة تداول

انطلق إلى البورصة بخطة محكمة، حدد أهدافك الاستثمارية وأي مخاطر محتملة تناسبك، قم بتحليل سوق الأسهم وتحديد الأسهم المحتملة للاستثمار فيها وفقًا لاستراتيجيتك.

5- تعلم فنون التحليل الفني والأساسي

استخدم الأدوات المتاحة لك لتحليل الأسهم والسوق، تعلم تحليل الأساسيات الذي يركز على تحليل الشركات والقطاعات والعوامل الاقتصادية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، وتعلم التحليل الفني الذي يركز على تحليل الرسوم البيانية والأنماط لاستخلاص إشارات الشراء والبيع.

6- قم بإدارة المخاطر

كأي استثمار آخر، يجب أن تكون على استعداد لخسارة بعض رأس المال، قم بإدارة المخاطر بحذر واستخدم طرق تحديد الوقف المناسبة للحد من الخسائر المحتملة.

7- اتبع استراتيجية التداول الخاصة بك

قم بتحسين استراتيجيتك الخاصة بالتداول وابق جاهزًا للتعلم والتحسين المستمر، وابتكر قواعد التداول الخاصة بك واتبعها بصرامة.

8- ابدأ بمبلغ صغير

في البداية قم بالتداول بمبلغ صغير للتجربة والتعلم، وبمرور الوقت وتحسن مهاراتك، يمكنك زيادة المبلغ المستثمر.

أبرز الشركات الوسيطة للتداول في البورصة

إذا كنت تنوي البدء في التداول في البورصة، فإن الاختيار الأمثل للوسيط هو خطوة حاسمة، يجب أن تختار الشركة الوسيطة التي تلبي احتياجاتك وتوفر لك الدعم والأدوات اللازمة للنجاح في عالم التداول.

ويمكن القول إن التداول في البورصة قد يكون مغامرة مثيرة ومربحة إذا تم القيام به بحكمة وباستراتيجية، لكنه أيضا يحمل مخاطر محتملة، ولذلك يُنصح بتعلم واستيعاب جميع الجوانب الأساسية قبل بدء التداول الفعلي.

وفيما يلي أبرز الشركات الوسيطة للتداول في البورصة:

1. شركة الراجحي كابيتال

2. شركة سامبا المالية

3. شركة إكويتي

4. شركة الأهلي كابيتال

5. شركة كى آي سي للتداول