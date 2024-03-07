هل تفسر زيادة الديون الأمريكية بـ تريليون دولار كل 100 يوم أسعار الذهب والبيتكوين؟

تقفز أسعار الذهب (2,148 دولار للأونصة) وكذلك أسعار العملة المشفرة بيتكوين (69210 دولار) إلى مستويات غير مسبوقة كما شهد أول أمس الثلاثاء صعودا ثنائيا للبيتكوين والذهب، مع تصاعد الدين الأمريكي بوتيرة تثير القلق بحسب خبير مالي في بنك أوف أمريكا.

وأشار مايكل هارتنت، استراتيجي الاستثمار في بنك أوف أمريكا، أن نمط زيادة الدين الأمريكي بـ تريليون دولار كل 100 يوم سيستمر مع الانتقال إلى حاجز ال35 تريليون دولار الجديد.

وكتب في مذكرة : «لا عجب، بالنظر إلى وتيرة الاقتراض المذهلة هذه، أن تقترب رهانات التحوط من آثار كومة الديون الأمريكية الضخمة من أعلى مستوياتها على الإطلاق». في إشارة إلى ارتفاع الذهب والبيتكوين.

أسعار المعادن الثمينة

قفز سعر البلاديوم 12% ليصل إلى أعلى مستوى له في 2024 بعد تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يرجح تخفيض أسعار الفائدة هذا العام من قبل البنك المركزي الأميركي.

ولفتت بلومبرغ إلى أن دخول الصناديق الكلية كانت قوة شراء جديدة تؤثر بزيادة سعر الذهب. كما أن شراء السبائك الذهبية كونها ملاذ آمن بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن العالمي، والمشاكل الاقتصادية المستمرة في الصين، والانتخابات الرئاسية الأميركية في نهاية العام.

Bad day for fiat money: not only has #Bitcoin reached an ATH today, #Gold is also trading at a record high. pic.twitter.com/ijD6jf8yZC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 5, 2024

بيانات وزارة الخزانة الأمريكية

تنمو ديون الولايات المتحدة بوتيرة تريليون دولار كل 100 يوم تقريباً.

تجاوز الدين الوطني الأمريكي 34 تريليون دولار في الرابع من يناير/ كانون الثاني 2024،

وصل إلى 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر/ أيلول 2023، و32 تريليوناً في 15 يونيو/ حزيران

استغرقت الزيادة البالغة «تريليون دولار»، من 31 تريليوناً، نحو ثمانية أشهر، ما يُظهر بوضوح تسارع وتيرة نمو جبل الديون.

بلغت الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية نفقات التشغيل، نحو 34.4 مليار دولار .

خفضت وكالة «موديز» الائتمانية توقعاتها لتصنيفات الحكومة الأمريكية إلى سلبية، من مستقرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب تزايد مخاطر القوة المالية للبلاد.

تتوقع الوكالة أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيراً للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة دون اتخاذ تدابير سياسية مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات.