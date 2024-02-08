أسواق المال.. “نيكي” الياباني عند أعلى مستوى في 34 عاما



تمكنت الأسهم الصينية من الحفاظ على المكاسب الأسبوعية حيث نفذت بكين سلسلة من الإجراءات لإنعاش معنويات السوق قبل عطلة تستمر أسبوعا.

كما قفز مؤشر نيكي الياباني إلى مستويات جديدة اليوم الخميس بعد أن استبعد بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بسرعة.

وصعد المؤشر نيكي 2.1% ليغلق عند أعلى مستوى في 34 عاما، مدعوما بقفزة 10% في مجموعة سوفت بنك بعد أن توقعت شركة آرم القابضة الرئيسية مبيعات وأرباح تتجاوز توقعات السوق.

وانخفض الين الياباني 0.3% إلى 148.63 ين للدولار الأمريكي، وتراجعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في وقت سابق إلى 0.695%، إذ قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن البنك المركزي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بقوة، حتى بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية. .

في أماكن أخرى، كانت أسواق الأسهم مرتفعة في الغالب، لكن مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ كان استثنائيا، حيث انخفض بنسبة 1.3%، مما أدى إلى انخفاض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3%.

وانخفضت أسهم شركة علي بابا 6.6%، حيث جاءت إيراداتها في الربع الثالث أقل من التقديرات.

تمكنت أسهم البر الرئيسي الصيني من الحفاظ على مكاسبها هذا الأسبوع قبل أن تبدأ عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعا يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1% وزاد 4.7% خلال الأسبوع، وهو أكبر مكسب منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، في حين ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.2% ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.4%.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انخفض بنسبة 0.8% في يناير/كانون الثاني مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009، على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.3% عن الشهر السابق.

وفي وول ستريت، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع، بفضل الأرباح القوية التي حققتها شركتا تشيبوتل مكسيكان جريل وفورد موتور، والتي عوضت عن المخاوف بشأن البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.

أغلقت أسهم New York Community Bancorp على ارتفاع بعد أن عين البنك رئيسا تنفيذيا جديدا وقال إنه قد يخفض تعرضه لقطاع العقارات التجارية.

على جبهة سعر الفائدة، قال عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم يريدون تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه إلى 2 في المائة، لكن ذلك ردد في الغالب الرسالة الأخيرة من الرئيس جيروم باول.

لا تزال الأسواق تتوقع احتمالا بنسبة 80% لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مايو/أيار، حيث تشير العقود الآجلة إلى حوالي 120 نقطة أساس من التيسير طوال عام 2024، انخفاضا من 145 نقطة أساس في أواخر الأسبوع الماضي.

وكانت سندات الخزانة في نمط الاحتفاظ. ولم يتغير العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلا قليلا عند 4.1076% بعد أن ارتفع قليلا في اليوم السابق. كان لا يزال مرتفعًا بمقدار 7 نقاط أساس خلال الأسبوع، مما يعكس رد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة.

وقد أدى البيع القياسي الذي أجرته وزارة الخزانة بقيمة 42 مليار دولار أمريكي من السندات لأجل 10 سنوات إلى جذب طلب قوي، مما أدى إلى تهدئة بعض المخاوف بشأن فائض العرض في السوق.