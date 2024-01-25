فريق التحرير by فريق التحرير

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نوكيا تتجاوز توقعات الأرباح وانتعاش الطلب

أفادت شركة نوكيا الفنلندية لتكنولوجيا الاتصالات، بتحقيقها نتائج مالية قوية في الربع الأخير من عام 2023

فريق التحرير by فريق التحرير
نوكيا

حققت شركة نوكيا نتائج مالية قوية في الربع الأخير من عام 2023، حيث تجاوزت توقعات الأرباح ورفعت توقعاتها للعام بأكمله. وقد عززت الشركة أرباحها من خلال زيادة المبيعات في قطاع الهواتف المحمولة وقطاع الشبكات.

أعلنت شركة نوكيا عن أرباح تشغيلية قدرها 781 مليون يورو في الربع الأخير، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق. كما ارتفع صافي الربح إلى 515 مليون يورو، بزيادة قدرها 47%.

تجاوزت هذه النتائج توقعات المحللين، الذين كان متوقعًا أن تحقق الشركة أرباحًا تشغيلية قدرها 680 مليون يورو وصافي ربح قدره 400 مليون يورو.

نوكيا تتوقع نمو قطاع الهواتف في 2024

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يحقق قطاع الهواتف المحمولة نموًا بنسبة 5% في عام 2024، وأن يحقق قطاع الشبكات نموًا بنسبة 9%. وقد رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام بأكمله من 22.8 مليار يورو إلى 23.1 مليار يورو.

قال بيتري سولينين، الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا: “إن نتائجنا القوية في الربع الأخير تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا طويلة الأجل. ونحن نتوقع أن يستمر الطلب على منتجاتنا في النمو في عام 2024”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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