مركز دبي المالي العالمي يحقق نتائج استثنائية في عام 2023

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن نتائج استثنائية لعام 2023، تعكس النمو القوي والمتواصل الذي يشهده المركز في مختلف المجالات.

وقال المركز في بيانه المالي لعام 2023 إن عدد الشركات النشطة في المركز ارتفع إلى 5523 شركة بنسبة زيادة كبيرة قدرها 26% على أساس سنوي بالمقارنة مع 4377 شركة في عام 2022.

كما انضمت 1451 شركة جديدة إلى المركز خلال عام 2023، وهو أعلى عدد من الشركات الجديدة المسجّلة سنوياً في تاريخ المركز بنسبة زيادة قدرها 34%.

واشر إلى أنه تخطى الهدف المُحدد بمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

أبرز النتائج المالية لمركز دبي المالي العالمي

ارتفاع عدد الشركات النشطة بنسبة 26% ليصل إلى 5523 شركة.

تحقيق هدف مضاعفة مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 قبل الموعد المحدد.

نمو الإيرادات الإجمالية بنسبة 23% لتصل إلى 1.3 مليار درهم.

ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 27% لتصل إلى 859 مليون درهم.

بلوغ إجمالي الأصول 18 مليار درهم بزيادة 18%.

النمو المتواصل

انضمام 1451 شركة جديدة إلى المركز، وهو أعلى عدد من الشركات الجديدة المسجلة سنوياً في تاريخ المركز.

ارتفاع عدد شركات الخدمات المالية والابتكار النشطة إلى 1674 شركة.

تأسيس 316 شركة تكنولوجيا مالية جديدة.

تأسيس 50 شركة مرتبطة بصناديق التحوط.

منح سلطة دبي للخدمات المالية تراخيص لـ 117 شركة جديدة.

كذلك، انضمام العديد من الشركات العالمية البارزة إلى المركز مثل:

“اليانس بيرنشتاين” و”آسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت” و”بالياسني لإدارة الأصول” و”بريفان هوارد” و”كارهاي كابيتال” و”إدموند دي روتشيلد” و”إنترست جلوبال” و”فارو كابيتال” و”هودسون باي كابيتال” و”كينج ستريت” و”لايتهاوس بارتنرز” و”لون ستار يوروب أكويزيشنز ليمتد” و”ميرلين أدفايزرز” و”نومورا سنغافورة” و”نوفينتا كابيتال مانجمنت” و”ريفن كابيتال” و”كوب ريسيرش آند تكنولوجيز” و”شركة مكتب العائلة” و”فيريشن فاند مانجمنت إل إل سي”.

الاستثمار في رأس المال البشري

ارتفاع عدد القوى العاملة في المركز إلى 41597، بزيادة 15% على أساس سنوي.

تسجيل 57334 شخصاً على منصة “شبكة المواهب”.

التطوير والابتكار

إصدار لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظّمة لعمل الشركات العائلية.

إنشاء مركز الثروات العائلية الذي حوّل ثقة أكثر من 600 شركة عائلية وكياناً معنياً.

ارتفاع عدد الشركات العائلية العاملة في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 53% إلى 443 شركة.

النجاحات العقارية

وصلت نسبة الإشغال في العقارات التي يملكها ويديرها مركز دبي المالي العالمي إلى 99.5%.

بيع جميع الوحدات السكنية في “DIFC Living” خلال 48 ساعة من إطلاقه.

الاستدامة البيئية

حصل 15 مبنى في مركز دبي المالي العالمي على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئتين البلاتينية والذهبية.

السياحة والترفيه

ارتفاع عدد زوار “جيت أفينيو” في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 25% إلى 15 مليون زائر.

وتُؤكّد هذه النتائج الاستثنائية على المكانة الريادية لمركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة، وتُعزّز مساهمته المحورية في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشدد مركز دبي المالي العالمي في البيان على التزامه الراسخ بتوفير بيئة محفزة للابتكار وداعمة لنمو المشاريع وازدهارها، مع العمل على توسيع دائرة تعاونه مع شركات الخدمات المالية وشركات الابتكار.

وأشار إلى أن هذه النتائج هي ثمرة جهود متواصلة وخطط استراتيجية مدروسة، تُترجم رؤية المركز ليكون مركزاً عالمياً للتميز والابتكار، ومركزاً مفضلاً للأعمال في المنطقة.

مركز دبي المالي العالمي يواصل رحلة النجاح

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي في بيان النتائج المالية لعام 2023: “يخدم النمو غير المسبوق لمركز دبي المالي العالمي في عام 2023 في ترسيخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية؛ وهي أولوية رئيسية سنواصل العمل على تحقيقها من خلال جذب الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية وشركات الابتكار الناشئة التي تشارك في حفز النمو الاقتصادي لدبي ودولة الإمارات عموماً. وينسجم الأداء المتميز للمركز هذا العام مع الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل 20 عاماً لتكون دبي واحدة من أبرز المراكز المالية العالمية”.

وأضاف: “يواصل مركز دبي المالي العالمي رحلة نجاح تتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم… العمل مستمر لتوسيع دائرة تعاون المركز مع شركات الخدمات المالية وشركات الابتكار ضمن شراكة نموذجية يسهم نجاحها في دعم النمو الاقتصادي لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. فسعينا لا يتوقف لتوفير بيئة ديناميكية محفزة للابتكار ومشجعة على نمو المشاريع وازدهارها، تأكيداً للمكانة المحورية لمركز دبي المالي العالمي كعضو فاعل ومؤثر في شبكة الخدمات المالية العالمية”.