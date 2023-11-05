ما هو مؤشر داو جونز الصناعي US30 وكيف تستثمر فيه؟

مؤشر داو جونز الصناعي US30 هو مؤشر بارز لسوق الأسهم الأمريكية، يُعَتَبَرُ الأقدم في العالم ويتألف من 30 شركة ريادية في الولايات المتحدة.

ويعكس مؤشر داو جونز الصناعي US30 أداء الشركات التي تندرج تحته وتغيرات قيمتها.

في التقرير التالي نستعرض ما يقيسه مؤشر داو جونز US30 ونسلط الضوء على أهمية هذا المؤشر في سوق الأسهم العالمية وكيفية الاستثمار فيه بطريقة آمنة.

ما هو مؤشر داو جونز الصناعي US30 وكيف يعمل؟

مؤشر داو جونز هو أحد المؤشرات المستخدمة لقياس أداء سوق الأسهم في الولايات المتحدة، يتكون من 30 سهمًا رائدًا يُمثِّلُ قطاعات اقتصادية مختلفة مثل التكنولوجيا والتصنيع والألمنيوم والنفط والغاز والصناعات الثقيلة.

ويعتبر مؤشر دو جونز مرجح حسب السعر، مما يعني أن سعر السهم ذو القيمة العالية يؤثر بشكل أكبر في أداء المؤشر بالمقارنة مع الأسهم ذات القيمة المنخفضة، وتُحسِبُ قيمة المؤشر عن طريق جمع أسعار الإغلاق للأسهم الـ 30 ومن ثم تقسيم النتيجة على عامل رياضي يعكس تجزئة المؤشر ويحافظ على استمراريته.

مؤشر داو جونز الصناعي US30

ما هي أبرز الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي US30؟

تُعد الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز من بين أكبر الشركات في الولايات المتحدة، وتُعتبر هذه المؤشرات من أقدم المؤشرات في العالم.

يوجد في مؤشر داو جونز 30 شركة تمثل مجموعة متنوعة من الصناعات مثل التكنولوجيا والأدوية والبنوك ومعالجة الأغذية، من بينها:

شركة ثري إم

تأسست في عام 1902، تُعد ثري إم واحدة من أكبر وأقدم الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز، وتعمل الشركة في مختلف الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات والمنتجات المتنوعة.

مؤشر داو جونز الصناعي US30

شركة ألكوا

تعتبر ألكوا من أكبر شركات الألومنيوم في العالم، تأسست في عام 1888، وتوفر الشركة منتجات الألومنيوم لمختلف الصناعات كقطاع النقل والبناء والتعبئة والتغليف.

شركة أمريكان إكسبرس

تعد أمريكان إكسبرس واحدة من أكبر شركات البطاقات الائتمانية وخدمات السفر في العالم، تأسست في عام 1850، وتتميز بمجموعة متنوعة من الخدمات المالية وخدمات السفر الحصرية لزبائنها.

شركة أي تي أند تي

كانت شركة أي تي أند تي واحدة من أقدم شركات الاتصالات في العالم، تأسست عام 1983، قبل أن تنقسم في عام 2005، وتوفر الشركة خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة والإنترنت للأفراد والشركات.

مؤشر داو جونز الصناعي US30

بنك أمريكا

يُعد بنك أمريكا واحدًا من أكبر البنوك في العالم من حيث الأصول، تأسس في عام 1998،ويوفر خدمات مصرفية متنوعة للأفراد والشركات بما في ذلك الائتمان والودائع والقروض وخدمات الاستثمار.

شركة كاتربيلر

تُعتبر كاتربيلر واحدة من أضخم الشركات المصنعة للمعدات الثقيلة والمحركات في العالم، تأسست في عام 1925، وتوفر منتجات متنوعة مثل الجرارات والحفارات والشاحنات ومولدات الكهرباء.

شركة شڤرون

تعتبر شڤرون واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، تأسست في عام 1879، وتعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق.

شركة سيسكو سيستمز

تُعد سيسكو سيستمز الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تأسست في عام 1984، وتوفر الشركة منتجات وحلول الشبكات والاتصالات للشركات ومقدمي الخدمات.

مؤشر داو جونز الصناعي US30

شركة كوكاكولا

كوكاكولا واحدة من أشهر وأكبر شركات المشروبات الغازية في العالم، توفر الشركة مجموعة واسعة من المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات الطاقة.

شركة دو بون

من أكبر شركات الكيماويات والمنتجات المنزلية في العالم، تأسست عام 1802، وتوفر منتجات متنوعة للاستخدام المنزلي والصناعي، بما في ذلك المنظفات ومنتجات العناية الشخصية.

كيف يتم اختيار شركات مؤشر داو جونز الصناعي US30؟

بالرغم من وجود العديد من الشركات الناجحة والمزدهرة خارج مؤشر داو جونز، إلا أن اختيار شركات مؤشر داو جونز الصناعي US30 يكون بناءً على معايير محددة.

من أبرز تلك المعايير القيمة السوقية والتأثير المالي في السوق.

وإذا انخفضت أو وصلت أي شركة أخرى إلى نفس القيمة، فإنها لن تتم إضافتها إلى المؤشر إلا بعد تقييم صارم وتدقيق من قبل الجهة المسؤولة عن المؤشر.

كيف تستثمر في مؤشر داو جونز؟

يُعتبر مؤشر داو جونز أحد أبرز المؤشرات العالمية التي تُستخدم لتتبع أداء سوق الأسهم في الولايات المتحدة، إذا كنت ترغب في الاستفادة من حركة أسعار الأسهم في هذا المؤشر وتحقيق أرباح من خلال التداول أو الاستثمار فيه.

يمكنك فتح حساب تداول لدى وسيط مالي موثوق به يمتلك تراخيص وتصاريح قانونية لتقديم الخدمات المالية، وعليك تحديد استراتيجية التداول إذا كانت قصيرة الأجل أو طويلة المدى.

في كل الأحوال يجب متابعة الأخبار ووتحديد نسبة المخاطرة التي ترغب في تحملها لكل صفقة، حيث إن الاستثمار في مؤشر داو جونز مغريًا لكن يجب أن يكون وفق حسابات دقيقة وخطة واضحة.