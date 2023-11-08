ليس المال فقط.. لماذا يقل عمر المصريين؟ (دراسة بالأرقام)

أظهرت إحصاءات البنك الدولي استمرار تراجع عمر المصريين في عام 2021 للعام الثالث على التوالي، ما جعل مصر في مركز متأخر بالمقارنة حتى مع معظم الدول العربية، فما السبب؟

بالرجوع إلى بيانات البنك الدولي نجد أن معدل العمر المتوقع للمصريين كان في تصاعد طفيف، حتى عام 2018، لكن بدأ في التراجع خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، من 71.358 في 2019 إلى 70.99 في العام التالي، ثم 70.22 عاما في 2021، كما هو موضح في الشكل 1.

وهو معدل متواضع بالنسبة لمعظم الدول العربية، حيث تتصدر قطر بـ79.27 عاما، وتسبق مصر 15 دولة عربية، ولا يأتي بعدها سوى السودان وموريتانيا واليمن وجزر القمر وجيبوتي والصومال. كما هو موضح في الشكل 2.

البيانات الأولية أشارت بوضوح إلى أن مستوى المعيشة قد يكون سببا في ذلك، ليتم الرجوع لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية بالدولار بالنسبة للدول العربية محل الدراسة، حيث تم اختيار 3 دول فقط هي قطر الأعلى عمرا، والصومال الأقل، ومصر.

رأينا أنه كلما زاد نصيب الفرد من الإنتاج المحلي زاد العمر المتوقع، والعكس صحيح، حيث أن نصيب الفرد في يبلغ 100890 دولار سنويا، مقابل 13050 للفرد في مصر، و1360 للفرد في الصومال.

لكن بمراجعة تلك الفرضية على البلد الواحد وجدنا أنه لا يمكن تأكيدها، حيث بالنظر إلى أرقام دول العينة نجد أن قطر زاد معدل الدخل فيها بنسبة 9.6٪ تقريبا وزاد العمر المتوقع 0.2٪ فقط، بينما في مصر زاد والصومال زاد نصيب الفرد بنسبة 6 و8٪ تقريبا وقل العمر المتوقع.

دفعتنا النتائج للبحث عن أسباب أخرى، بعيدا عن مستوى المعيشة، مثل معدل الوفيات ومعدل المواليد، خاصة وأن هذين المعدلين لهما تأثير كبير في تحديد العمر المتوقع.

وبالنظر في النتائج حول ما إذا كان معدل الوفيات له علاقة بالعمر المتوقع، وجدنا أن وجدنا أن قطر تمتاز بمعدل وفيات أقل ومتوسط عمر أعلى، وهو نفس الأمر الذي حدث في مصر والصومال، ليتم الوصول لقناعة أنه كلما زاد معدل الوفيات قل العمر المتوقع، والعكس صحيح.

بتكرار نفس العملية على معدل المواليد، وجدنا أن العمر المتوقع يقل كلما قل معدل المواليد، في مصر والصومال، بينما قلت المواليد في قطر وزاد متوسط العمر المتوقع، ليتم استبعاد هذه الفرضية، خاصة وأننا سنكون بحاجة لدراسة مؤشرات أخرى تتعلق بالصرف على بند الصحة وهو ما يأخذنا لقراءة في عدة سنوات متتالية. ليتم تخصيص البحث عن مصر في الفترة بين 2014 حتى 2021.

في الفترة محل الدراسة وجدنا أن العمر المتوقع يرتفع بشكل بسيط كل عام بداية من 2014 وحتى 2019، قبل أن يبدأ تراجعا طفيفا في كل عام بعد ذلك.

بالنظر لمعدل الوفيات ووجدنا أنه كان ينخفض بينما العمر المتوقع في ارتفاع، وعاد للارتفاع من جديد مع انخفاض العمر المتوقع بداي من عام 2019.

وأخيرا بالنظر لمعدل المواليد نجد أنه بدأ بـ28.42 حالة لكل 1000 في عام 2014، وظل يتراجع عاما بعد آخر بشكل منتظم، وصولا إلى 22,56 حالة في عام 2021.

واختصارا يمكن القول إن العمر المتوقع قد يكون مرتبطا بعدة عوامل، من بينها ارتفاع معدل الوفيات، وانخفاض معدل المواليد، واختلاف مستوى المعيشة والصحة العامة والدخل القومي، وغيرها من العوامل، التي يمكن العمل عليها في دراسات وأبحاث كثيرة.