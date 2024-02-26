“لوسيد” في المنطقة الحمراء.. 2.8 مليار دولار خسائر 2023

سجلت شركة “لوسيد موتورز”، خسارة صافية لعام 2023 بلغت 2.8 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الخسارة البالغة 1.3 مليار دولار أمريكي التي خسرتها في 2022، وفقًا للأرقام غير المدققة في بيان أرباح السنة المالية 2023.

وهبطت إيرادات شركة “لوسيد موتورز”، بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 595 مليون دولار في عام 2023، فيما بلغت خسائر الربع الرابع من عام 2023، نحو 654 مليون دولار، مقابل 473 مليون دولار في الفترة المماثلة.

“لوسيد” تعلن قريبا عن إنتاج سيارة SUV جديدة

ومن المرتقب أن تبدأ شركة Lucid إنتاج سيارة Lucid Gravity SUV ذات السبعة مقاعد التي تم الكشف عنها مؤخرًا في وقت لاحق من 2024، بسعر أقل من 80 ألف دولار أمريكي، كما قامت بتوسيع مصنعها في ولاية أريزونا قبل الإطلاق.

وتخطط شركة Lucid، لبناء 9 آلاف سيارة كهربائية فقط في 2024، أي ما يزيد بمقدار 500 إلى 1000 فقط عما صنعته في عام 2023.

وإذا التزمت بهذا الرقم، فهذا يعني أن شركة Lucid ستنتهي من بناء حوالي 10٪ من 90 ألف سيارة كهربائية توقعت أنها يمكن أن تصنعها وتبيعها في عام 2024 عندما تم طرحها للاكتتاب العام قبل 3 سنوات.

واقع قاسي تواجهه “لوسيد”

والفجوة بين الأرقام الجديدة، وتلك التوقعات الأصلية تسلط الضوء على الواقع القاسي الذي تواجهه شركة Lucid الآن؛ فهي لا تزال تسعى جاهدة للعثور على مشترين.

في حين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لا يُظهر أي علامة على التراجع عن شركة Lucid، فإن الطلب على المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة آخذ في التراجع.

وتشعر ريفيان أيضًا بالأزمة، كما هو الحال مع تسلا، وتقول مرسيدس بنز إنها لن تحقق هدفها لعام 2025 المتمثل في جعل السيارات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المبيعات.

وأمضى الرئيس التنفيذي لشركة Lucid، بيتر رولينسون معظم العام الماضي في الحديث عن مدى أهمية تحسين مبيعات شركته، وجهودها التسويقية، بينما أشار أيضًا إلى سيارة Gravity SUV القادمة باعتبارها دفعة محتملة.

توقع نتائج جيدة لمبيعات “لوسيد”

وتوقعات نتائج جيدة لمبيعات شركة Lucid، هي أحد الأسباب التي جعلت شركة لوسيد تتوقع في الأصل أن تكون قادرة على تصنيع وشحن 90 ألف مركبة في بضع سنوات قصيرة.

في الواقع، في العرض التقديمي الذي استخدمته شركة Lucid للترويج لاندماجها عام 2021 مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، توقعت أن تتفوق مبيعات Gravity على سيارة السيدان الهوائية في عام 2024.

ومع ذلك، كانت الحقيقة هي أن شركة Lucid واجهت عددًا من مشكلات سلسلة التوريد والإنتاج في الأيام الأولى لـ Air، بينما في عام 2022 اضطرت إلى تأجيل إطلاق Gravity.

وكشفت الشركة أخيرًا عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات في نوفمبر 2023، وتقول إنها تخطط للبدء في تصنيعها بحلول نهاية هذا العام.

وتوقعات نتائج جيدة لمبيعات شركة Lucid، تعني الكثير بالنسبة للمستقبل القريب لشركة Lucid، لدرجة أن الشركة أعلنت الأسبوع الماضي أنها منحت رولينسون مكافأة نقدية قدرها 6 ملايين دولار للكشف عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتعمل شركة Lucid على منصة متوسطة الحجم تهدف إلى التنافس مع Tesla’s Model Y، لكن ذلك لن يأتي حتى أواخر عام 2026 على أقرب تقدير.

وهناك أشياء أخرى يمكن أن تعطي دفعة للشركة.. لقد بدأت مؤخرًا فقط في بيع نسخة الدفع الخلفي من طرازها الأساسي Air Pure، والتي – مع التخفيضات الأخيرة في الأسعار – تبدأ الآن بأقل من 70 ألف دولار.

كما أعلنت شركة Lucid العام الماضي، أنها تبيع بعضًا من تكنولوجيا السيارات الكهربائية الخاصة بها لشركة أستون مارتن.

ووافقت المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أغلبية شركة Lucid، من خلال صندوق الاستثمارات العامة التابع لها، على شراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة كهربائية من شركة Lucid، على مدى العقد المقبل.

وبدأت الشركة بشحن سيارات السيدان الهوائية إلى السعودية، في أواخر العام الماضي.