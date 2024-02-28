لوبريف السعودية تربح 1,5 مليار ريال وتوزع 841 مليوناً على المساهمين

تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف بنسبة 23,6% إلى 1,5 مليار ريال في عام 2023 مقارنة مع 1,97 مليار ريال في عام 2022، كما أعلنت في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح الى انخفاض هوامش التكسير لزيوت الأساس والمنتجات الثانوية بالرغم من زيادة أحجام المبيعات لزيوت الاساس.

وتراجعت الإيرادات السنوية للشركة بنسبة 10,6% إلى 9,48 مليار ريال في 2023 مقارنة مع 10.6 مليار ريال في عام 2022.

وأرجعت الشركة انخفاض الإيرادات إلى تراجع أسعار زيوت الأساس والمنتجات الثانوية بالرغم من زيادة أحجام المبيعات لزيوت الأساس.

كما أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 841,27 مليون ريال سعودي عن النصف الثاني من العام 2023، ليصبح مجموع التوزيعات 10 ريالات للسهم لعام 2023 مما يعادل تقريبا 80% من التدفقات النقدية الحرة والتي تمثل الحد الأعلى وفقاً لسياسة التوزيعات المرتبطة بالأداء.

وسيكون تاريخ الأحقية بنهاية تداول يوم الجمعية العامة (والذي سيتم تحديده لاحقاً)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقد تأسست “لوبريف” في 1976، وهي مملوكة بنسبة 70% لشركة “أرامكو السعودية”، وهي مدرجة في سوق “تداول السعودية” منذ كانون الأول / ديسمبر 2022، وتعمل في قطاع تكرير النفط وإنتاج الزيوت التي تستخدم في السيارات وقطاعات أخرى.