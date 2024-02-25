أصدرت الهيئة السعودية للسوق المالية موافقتها على طرح وحدات “صندوق جامعة الملك خالد الوقفي” للاستثمار العام، و ذلك وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم.



و أكدت الهيئة ، على أهمية توجيه المستثمرين للنظر بعناية في شروط وأحكام الصندوق، حيث أن قرار الاستثمار دون الاطلاع على هذه الشروط والأحكام قد ينطوي على مخاطر عالية قد لا يكون المستثمر على دراية بها.



وأوضحت أن هذه الشروط والأحكام تحتوي على معلومات تفصيلية تخص الصندوق واستراتيجيته الاستثمارية وعوامل المخاطرة المرتبطة به، وبالتالي يجب دراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في ظل المخاطر المحتملة.



وشددت، على ضرورة ألا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق؛ مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.





إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح وحدات "صندوق وقف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة" طرحاً عاماًhttps://t.co/DjnzaPCutZ — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) February 25, 2024