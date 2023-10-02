شهادة بعائد 65% في مصر.. كل ما تريد معرفته عن أحدث إصدارات البنك العربي الإفريقي

أصدر البنك العربي الإفريقي الدولي، شهادة ادخارية ذات أجل 3 سنوات بعائد تراكمي بالجنيه المصري، يصل إلى 65% عن كامل فترة الشهادة، ويحصل المودع على عائد الشهادة بالكامل بنهاية مدتها.

وروج البنك العربي الإفريقي لشهادة الادخار الثلاثية الجديدة: “عائد 65% يؤمن مستقبلك مع الشهادة الادخارية الثلاثية المدفوعة آخر المدة بمعدل عائد تراكمي 18.17%”.

وأوضح البنك العربي الإفريقي الدولي، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن “الشهادة الادخارية الثلاثية المدفوعة آخر المدة” يمكن الادخار فيها بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري (161 دولار أمريكي) ومضاعفات الألف جنيه، دون حد أقصى، مؤكداً أن الشهادة متاحة للأفراد حصرًا، وبالجنيه المصري فقط، ولا يوجد منها بعملات أخرى.

معلومات عن شهادة البنك العربي الإفريقي:

الحد الأدنى للشراء: يبلغ الحد الأدنى لشراء شهادات البنك العربي الإفريقي 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

معدل العائد: عائد 65% تراكمي يصرف نهاية مدة الشهادة

تاريخ إصدار الشهادة: يبدأ اعتبارًا من يوم العمل التالي للإيداع.

عملة الشراء: الجنيه المصري.

طرق شراء الشهادة: يتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني للبنك، والإنترنت، والموبايل البنكي، وفروع البنك داخل، وخارج مصر.

الاقتراض: يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقًا للتعليمات السارية.

بطاقة ائتمان: يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

موعد الاسترداد: لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة.

يذكر أن البنك العربي الإفريقي الدولي، كان قد أصدر شهر يوليو الماضي، شهادة ادخار جديدة بالجنيه المصري، مدتها ثلاث سنوات، بعائد تراكمي 40%، لكنه يصرف مقدما.

وفي سياق متصل، كان بنكي الأهلي المصري ومصر، طرحا في يوليو الماضي أيضاً شهادتي ادخار بالدولار، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 9٪ يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار.