تباين متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الأحد 31 ديسمبر 2023، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث ارتفع سعر شراء جرام الذهب من المواطنين، بينما انخفض سعر بيع جرام الذهب لهم، مع تسجيله مستويات قياسية مستمرة منذ شهر، بالتزامن مع استمرار البورصة الأمريكية في العطلة الأسبوعية، وارتفاع متوسط سعر الدولار في تعاملات محدودة في السوق الموازية “السوداء”.

أذون خزانة دولارية

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023.. عيار 21 الآن

وأعلن البنك المركزي المصري، أن الحكومة المصرية، ستطرح اليوم الأحد، أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 830 مليون دولار، وتتم تسوية العطاء يوم الثلاثاء المقبل.

كيف يحدد سعر جرام الذهب في مصر؟

يحدد سعر جرام الذهب في مصر، بسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، وقيمة مقطوعة تسمي مصنعيه على كل مشغولة ذهبية، وحركة العرض، والطلب، وسبب ظهور سعر جرام الذهب في مصر، أكبر من سعر الذهب عالميا، هو ارتفاع متوسط سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، عن السعر الرسمي للدولار في البنوك، بأكثر من 40%.

ولا توجد قواعد محددة يتم بها تحديد سعر الدولار السوق السوداء في مصر، وسط ترقب كبار المتعاملين فيها لقرار تعويم الجنيه المصري، المرتبط توقيته حسب الخبراء بتوقيع مصر، وصندوق النقد الدولي، اتفاقية برنامج الإصلاح اقتصادي، وقرض جديد.

وحسب سعر جرام الذهب اليوم في مصر، في تعاملات الأحد 31-12-2023، نجد أن سعر الدولار”دولار الصاغة” فيه بلغ، نحو 54.55 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، نحو 52.40 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023 عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023.. عيار 21 الآن

وتباين متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه، الأحد 31 ديسمبر 2023، مسجلا نحو 3589 جنيها للشراء، و3623 جنيها للبيع، مقابل نحو 3583 جنيها للشراء، و3640 جنيها للبيع، أمس السبت، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023 عيار 18

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 18، الأحد 31-12-2023، نحو 2691 جنيها للشراء، و2717 جنيها للبيع، مقابل نحو 2687 جنيها للشراء، و2730 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الأحد 31 ديسمبر 2023، إلى نحو 25.120 ألف جنيه للشراء، و25.360 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.080 ألف جنيه للشراء، و25.480 ألف جنيه للبيع، أمس السبت.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023 عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023.. عيار 21 الآن

كما تباين متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، الأحد 31-12-2023، مسجلا نحو 3140 جنيها للشراء، و 3170 جنيها للبيع، مقابل نحو 3135 جنيها للشراء، و 3185 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023

والجدول التالي، يقدم متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري، الأحد 31 ديسمبر 2023، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3589 3623 عيار 22 3290 3321 عيار21 3140 3170 عيار 18 2691 2717 عيار 14 2093 2113 عيار 12 1794 1811 الجنيه الذهب 25120 25360 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 31-12-2023 في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر، في تعاملات اليوم الأحد 31-12-2023، في البنوك وشركات الصرافة المصرية، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 31 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، في تعاملات محدودة في السوق الموازية “السوداء”، نحو 10 قروش.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد 31-12-2023، نحو 51.4 جنيها للشراء، و52.4 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.3 جنيها للشراء، و52.3 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم الأحد عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا، في نهاية تعاملات الأسبوع بالبورصة الأمريكية، نحو 2062.98 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5 بتوقيت غرينتش، أمس السبت حسب مؤشر بلومبرغ.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، في تداولات عام 2023، أكثر من 12% لتسجل أفضل أداء سنويا منذ 3 أعوام، مع تزايد التوقعات بتخفيض البنك المركزي الأمريكي، لسعر الفائدة الأمريكية، في مارس المقبل، مع بداية تراجع معدل التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على شراء المعدن الأصفر، مع استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة، وحرب أوكرانيا.

وترتفع أسعار الذهب، مع انخفاض سعر الفائدة، التي تدفع مؤشر الدولار للتراجع أمام العملات الست الرئيسية، وتقلل تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويتوقع 80% من المتداولين في أداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، تخفيض البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة في مارس 2024.