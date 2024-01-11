سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024.. عيار 21 الآن

تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، لليوم الثاني على التوالي، بما يتراوح بين 24 و40 جنيها، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا في تعاملات اليوم الخميس 11-1-2024، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار لمستو قياسي، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

كما انخفض سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 56.08 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 55.30 جنيها.

متى يتم تعويم الجنيه المصري؟

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء، صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، إعلان الحكومة المصرية، قرارا بتعويم الجنيه المصري، بعد إعلان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، على قرض من صندوق النقد جديد، تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الخميس 11-1-2024

تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3606 جنيهات للشراء، و3663 جنيها للبيع، مقابل نحو 3646 جنيها للشراء، و3680 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر الخميس 11-1-2024

كما انخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024، عيار 18، إلى نحو 2704 جنيهات للشراء، و 2747 جنيها للبيع، مقابل نحو 2734 جنيها للشراء، و 2760 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024

فيما هبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024، إلى نحو 25.240 ألف جنيه للشراء، 25.640 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.520 ألف جنيه للشراء، و25.760 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 11-1-2024

كما انخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3155 جنيها للشراء، و 3205 جنيهات للبيع، مقابل نحو 3190 جنيها للشراء، و 3220 جنيها للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024 عيار 14

وأيضا تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2103 جنيهات للشراء، و 2137 جنيها للبيع، مقابل نحو 2127 جنيها للشراء، و 2147 جنيها للبيع، أمس.

مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سوف يبدأ مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة مع الحكومة المصرية، في حين حاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، الخاصين ببرنامج القرض الحالي، مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة الاقتصادية المصرية، التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة، والحد من ارتفاع معدل التضخم القياسي، وذلك من خلال تفعيل مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، هو إعادة الزخم لمؤشر معدل النمو الاقتصادي، ودفعه لمعدلاته التي كان عليه منذ سنوات عندما كان يتراوح بين 4 إلى 6%.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3606 3663 عيار 22 3305 3358 عيار21 3155 3205 عيار 18 2704 2747 عيار 14 2103 2137 عيار 12 1803 1831 الجنيه الذهب 25240 25640 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 30 قرشا مسجلا مستوى قياسيا جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 54 جنيها للشراء، و 55 جنيها للبيع، مقابل نحو 54.30 جنيها للشراء، و55.30 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 11-1-2024

ارتفع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، بحلول الساعة 5:48 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الخميس 11-1-2024، إلى نحو 2033.40 دولارا للأوقية (الأونصة)، حسب مؤشر بلومبرغ، مقابل نحو 2032.79 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1:15 مساء بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء، بزيادة مقدارها 0.61 دولارا.

بينما انخفض مؤشر الدولار، بنسبة 0.1% للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.