انخفض سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الخميس 28 ديسمبر 2023، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 85، و 108 جنيهات، بعد أن وصل لمستويات قياسية، على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا أكثر من 21 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

سعر جرام الذهب في مصر والسوق الموازية

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر 2023.. انخفاض عيار 21

يستمر سعر جرام الذهب في مصر، في القفز الأيام، ثم يتراجع يوم، أو يومان، ثم يعاود الصعود مرة أخرى، دون النظر إلى ارتفاع، أو انخفاض سعر الذهب عالميا، وذلك بسبب ارتباط سعر جرام الذهب في مصر، بسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، والذي تجاوز الفرق بينه وبين سعر الدولار في الرسمي بالبنوك، الرسمي، أكثر من 40%.

ولا توجد قواعد محددة لعمل السوق الموازية “السوداء” في مصر، أو طريقة لتحديد سعر الدولار فيها، وهل يرتبط بالعرض، والطلب، أم أن هناك مضاربات يستفيد منها البعض، ويترقب المتعاملون بالسوق قرار الحكومة المصرية المتوقع، بتحرير سعر الصرف، أو تعويم الجنيه المصري، بعد الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج اقتصادي، وقرض جديد تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار.

وبلغ سعر الدولار في سعر جرام الذهب اليوم في مصر “دولار الصاغة” نحو 55.46 جنيها في تعاملات الخميس 28 ديسمبر 2023، فيما يسجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، نحو 53 جنيها، بينما يصل متوسط سعر الدولار في البنوك، إلى نحو 30.85 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر 2023 عيار 24

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه، الخميس 28 ديسمبر 2023، إلى نحو 3629 جنيها للشراء، و3686 جنيها للبيع، مقابل نحو 3737 جنيها للشراء، و3771 جنيها للبيع، أمس الأربعاء، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر 2023 عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر 2023.. انخفاض عيار 21

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 18، الخميس 28 ديسمبر 2023، إلى نحو 2721 جنيها للشراء، و2764 جنيها للبيع، مقابل نحو 2803 جنيهات للشراء، و2829 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر 2023

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الخميس 28 ديسمبر 2023، إلى نحو 25.4 ألف جنيه للشراء، و 25.8 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.160 ألف جنيه للشراء، و26.400 ألف جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر 2023 عيار 21

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، الخميس 28 ديسمبر 2023، إلى نحو 3175 جنيها للشراء، و 3225 جنيها للبيع، مقابل نحو 3270 جنيها للشراء، و3300 جنيه للبيع، أمس.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر 2023

وفيما يلي متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الخميس 28 ديسمبر 2023، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3629 3686 عيار 22 3326 3379 عيار21 3175 3225 عيار 18 2721 2764 عيار 14 2117 2150 عيار 12 1814 1843 الجنيه الذهب 25400 25800 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 في محال الصاغة دون مصنعيه

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر2023

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر 2023.. انخفاض عيار 21

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، في تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، في البنوك المصرية، نحو 30.75 جنيها للشراء، و 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، إلى نحو 52 جنيها للشراء، و53 جنيها للبيع، مقابل نحو 53.4 جنيها للشراء، و54.4 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم الخميس عالميا

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 28 ديسمبر 2023.. انخفاض عيار 21

وارتفع سعر الذهب عالميا، في بداية تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، إلى نحو 2087.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:18 بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرغ، مقارنة بنحو 2065.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 7:07 بتوقيت غرينتش في تداولات الأربعاء، بزيادة مقدارها 21.87 دولارا.

ويتجه سعر جرام الذهب عالميا، لتحقيق أفضل مكاسب منذ عام 2020، حيث يقترب من تسجيل ارتفاع يتجاوز 10% هذا العام، باعتباره مخزنا للقيمة، وملاذا آمنا، بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وقطاع غزة، بالإضافة لزيادة التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لخفض أسعار الفائدة العام المقبل، مع انحسار التضخم.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة، من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، كما يؤدي ضعف الدولار، إلى زيادة جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويتوقع 80 % تقريبا من المتداولين، وفقا لأداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، قيام البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة في مارس المقبل.