قفز سعر الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 103، و137 جنيها، ليصل لمستويات قياسية جديدة، مع بداية عودة البورصات العالمية للعمل، بعد عطلة عيد الميلاد.

علاقة سعر الذهب في مصر والسعر العالمي

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. عيار 21 يقفز لـ 3190 جنيها

ويظهر سعر الذهب في مصر، وكأنه أعلى من سعر الذهب العالمي، بسبب الفجوة بين سعر الدولار الرسمي، وسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”, حيث يصل الفرق لنحو 40%.

ويصل سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر، “دولار الصاغة”، إلى نحو 52.52 جنيها في تعاملات الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، فيما يبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك، وشركات الصرافة نحو 30.85 جنيها.

وواصل سعر الذهب اليوم في مصر، الارتفاع مع بداية عودة البوصات العالمية، من عطلة عيد الميلاد، وارتفاع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وقيمة المشغولة ذهبية، تحدد حسب وزنها بالجرام، مع إضافة قيمة مصنعيه تدفع للتاجر، وفقا للاتفاق مع المشتري، وتتراوح قيمة المصنعيه بين 50 إلى 200 جنيه، حسب عيارها، ووزنها.

تثبيت أسعار الفائدة وتعويم الجنيه

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. عيار 21 يقفز لـ 3190 جنيها

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع الأسبوع الماضي، تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة على الإقراض، والودائع، عند نسبة 20.25%، و19.25% على التوالي.

ويتوقع الخبراء، حسب وكالة بلومبرغ، أن يتم الاتفاق بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، قريبا حول برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مرتبط بقرض تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار.

وفي العقود الآجلة لمدة عام، في سوق المشتقات المالية الدولية، يتم تداول الجنيه المصري، مقابل الدولار، بما يتراوح بين 49، و 50 جنيها، مقارنة بنحو 30.95 جنيها السعر الرسمي حاليا.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. عيار 24

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، إلى نحو 3611 جنيها للشراء، و 3646 جنيها للبيع، مقابل نحو 3486 جنيها للشراء، و 3509 جنيهات للبيع، أمس الاثنين، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. عيار 18

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. عيار 21 يقفز لـ 3190 جنيها

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 18، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، إلى نحو 2709 جنيهات للشراء، و 2734 جنيها للبيع، مقابل نحو 2614 جنيها للشراء، و 2631 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وقفز متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، إلى نحو 25.280 ألف جنيه للشراء، و 25.520 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.400 ألف جنيه للشراء، و 24.560 ألف جنيه للبيع، أمس الاثنين.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، إلى نحو 3160 جنيها للشراء، و 3190 جنيها للبيع، مقابل نحو 3050 جنيها للشراء، و 3070 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وهذا هو متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3646 3611 عيار 22 3342 3310 عيار21 3190 3160 عيار 18 2734 2709 عيار 14 2127 2107 عيار 12 1823 1806 الجنيه الذهب 25520 25280 جدول سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في محال الصاغة دون مصنعيه

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر2023

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. عيار 21 يقفز لـ 3190 جنيها

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في البنوك العاملة في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في اليوم مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، جنيها واحدا إلى نحو 52 جنيها للشراء، و 53 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عالميا

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. عيار 21 يقفز لـ 3190 جنيها

وارتفع سعر الذهب عالميا، في بورصة نيويورك، بعد العودة من عطلة عيد الميلاد، في بداية تعاملات الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، بنسبة 0.53% إلى نحو 2064.04 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:19 بتوقيت غرينتش، مقارنة بنحو 2053.08 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، بزيادة مقدارها 10.96 دولارات بعد أن وصل في تداولات الجمعة لأعلى مستوياته منذ 3 أسابيع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يحد قوة العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 101.65 نقطة، ليقترب من أدنى مستوى في 5 أشهر، والذي سجله الأسبوع الماضي، عند نحو 101.42 نقطة.

وارتفع سعر الذهب عالميا، مع تزايد التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، بالاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل، ما أدى لتراجع قوي لمؤشر الدولار، وعوائد السندات.

ويتوقع نحو 38% من المتعاملين، حسب أداة “فيدو وتش” التي تديرها مجموعة “سي.إم.إي”، تخفيض البنك المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من العام المقبل.

والإقبال على شراء الذهب باعتباره مخزنا للقيمة يزيد مع تراجع أسعار الفائدة، حيث إنه لا يدر عائدا.