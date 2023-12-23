سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023.. عيار 21 يسجل أعلى أسعاره

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 47، و 63 جنيها، ليصل لمستويات قياسية جديدة، مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وقيمة المشغولة ذهبية، تتضمن سعر جرام الذهب، وقيمة مصنعية تتراوح بين 50، و200 جنيه، يتم تحديدها بالاتفاق بين التاجر، والمشتري، حسب عيارها، ووزنها.

سعر الذهب في مصر والسوق السوداء

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023

يرتبط سعر الذهب في مصر، بسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، وهو ما يجعل سعر الذهب في مصر، يظهر وكأنه أعلي من سعر الذهب عالميا، لو تم حسابه وفقا لسعر الدولار الرسمي.

وحسب سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر2023، تصل قيمة الدولار الواحد في سعر جرام الذهب “دولار الصاغة”، إلى نحو 52.34 جنيها، فيما يبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك، نحو 30.85 جنيها.

وارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، مع زيادة متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

تثبيت أسعار الفائدة

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023

وثبت البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، عند نحو نسبة 19.25%على الودائع، ونسبة 20.25% للإقراض.

ويرى الخبراء، وفقا لاستطلاعي الرأي أجرتهما وكالتا رويترز، وبلومبرغ، أن قرار رفع أسعار الفائدة، سوف يتخذ بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري، لا قبله، حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه اقتصاديا.

ويتداول المستثمرون في سوق المشتقات المالية الدولية، الجنيه المصري في العقود الآجلة لمدة عام بسعر يتراوح بين 49، و50 جنيها، مقارنة بنحو 30.95 جنيها حاليا.

وتجري الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، حسب وكالة بلومبرج، مفاوضات حاليا لمضاعفة قيمة قرض الصندوق لمصر، من 3 إلى 6 مليارات دولار، وقد اقترب الطرفان من الاتفاق قريبا.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023.. عيار 24

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه السبت 23 ديسمبر 2023، إلى نحو 3446 جنيها للشراء، و3469 جنيها للبيع، مقابل نحو 3383 جنيها للشراء، و3406 جنيهات للبيع، أمس الجمعة، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023.. عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 18، السبت 23 ديسمبر 2023، إلى نحو 2584 جنيها للشراء، و2601 جنيه للبيع، مقابل نحو 2537 جنيها للشراء، و2554 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023

وقفز متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، السبت 23 ديسمبر 2023، إلى نحو 24.120 ألف جنيه للشراء، و 24.280 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.680 ألف جنيه للشراء، و 23.840 ألف جنيه للبيع، أمس الجمعة.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023.. عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، السبت 23 ديسمبر 2023، إلى نحو 3015 جنيها للشراء، و3035 جنيها للبيع، مقابل نحو 2960 جنيها للشراء، و 2980 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023

وهذا هو متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري بمحال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3469 3446 عيار 22 3180 3159 عيار21 3035 3015 عيار 18 2601 2584 عيار 14 2023 2010 عيار 12 1734 1723 الجنيه الذهب 24280 24120 جدول سعر الذهب اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في مصر بمحال الصاغة دون مصنعيه

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023

واستمر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، بعد قرار تثبيت سعر الفائدة.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر، في شركات الصرافة في مصر، اليوم السبت، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في اليوم مصر السبت 23 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 ديسمبر 2023

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، 50 قرشا في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، إلى نحو 51 جنيها للشراء، و52 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.50 جنيها للشراء، و51.50 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا في تعاملات الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع، وزاد سعر الذهب عالميا بنسبة 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع، وذلك قبل عطلة طويلة للبورصة الأمريكية، تشمل العطلة الأسبوعية، وعطلة عيد الميلاد.

ويعود ارتفاع سعر الذهب عالميا، مع زيادة التوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة في العام المقبل، وهو ما أدى لهبوط مؤشر الدولار، وعوائد السندات.

وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2% إلى 2048.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 4 من الشهر الجاري.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.5% إلى 2060.50 دولارا للأوقية.

وقال كيلفن وونج، محلل السوق في أواندا، حسب رويترز، أن سعر الذهب انتعش بعد تزايد التوقعات قيام البنك المركزي الأمريكي، بأول تخفيض لأسعار الفائدة في مارس المقبل، وهو السبب نفسه لانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار، ليقترب أدنى مستوى له في 5 أشهر مما يعزز من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لتقترب من أدنى مستوى لها منذ يوليو الماضي.

ويتوقع 38% من المتعاملين، حسب أداة “فيدو وتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي” خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة، من الإقبال على الذهب، الذي يعتبر مخزنا للقيمة، ولا يدر عائدا.