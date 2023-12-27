واصل سعر الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 27 ديسمبر 2023، الارتفاع في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 95، و 125 جنيها، ليصل لمستويات قياسية جديدة، مع ارتفاع طفيف في سعر الذهب عالميا، وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”

لماذا سعر الذهب في مصر يرتفع؟

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. عيار 21 الآن

يستمر سعر الذهب في مصر، في القفز خلال الأيام الماضية، رغم أن سعر الذهب عالميا لا يحقق مثل هذه القفزات، بسبب ارتباط سعر الذهب في مصر، بسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، والذي ارتفع حتى تجاوز الفرق بينه وبين السعر الرسمي، أكثر من 40%.

ويحيط الغموض بالسوق الموازية “السوداء”، مع ترقب المتعاملين لقرار الحكومة المصرية المرتقب، بعملية تعويم الجنيه المصري.

وبلغ سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر “دولار الصاغة” مستو غير مسبوق، حيث وصل إلى نحو 56.88 جنيها في تعاملات الأربعاء 27 ديسمبر 2023، فيما بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، نحو 54.40 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك، وشركات الصرافة نحو 30.85 جنيها.

تثبيت أسعار الفائدة وموعد تعويم الجنيه

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. عيار 21 الآن

ثبت البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة لليلة واحدة على الودائع، والإقراض، عند نسبة 19.25%، و20.25% على التوالي.

ويتوقع الخبراء، أن تقوم الحكومة المصرية، بعملية تعويم الجنيه المصري، بعد الوصول لاتفاق بينها، وبين صندوق النقد الدولي، حول برنامج إصلاح اقتصادي، وقرض جديد، تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، والمتوقع أن يكون قريبا، حسب وكالة بلومبرغ.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. عيار 24

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه الأربعاء 27 ديسمبر 2023، إلى نحو 3737 جنيها للشراء، و3771 جنيها للبيع، مقابل نحو 3611 جنيها للشراء، و3646 جنيها للبيع، أمس الثلاثاء، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 18، الأربعاء 27 ديسمبر 2023، إلى نحو 2803 جنيهات للشراء، و2829 جنيها للبيع، مقابل نحو 2709 جنيهات للشراء، و2734 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023

وقفز متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 27 ديسمبر 2023، إلى نحو 26.160 ألف جنيه للشراء، و26.400 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.280 ألف جنيه للشراء، و25.520 ألف جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. عيار 21

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. عيار 21 الآن

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، الأربعاء 27 ديسمبر 2023، إلى نحو 3270 جنيها للشراء، و 3300 جنيه للبيع، مقابل نحو 3160 جنيها للشراء، و3190 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

والجدول التالي، هو متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3737 3771 عيار 22 3426 3457 عيار21 3270 3300 عيار 18 2803 2829 عيار 14 2180 2200 عيار 12 1869 1886 الجنيه الذهب 26160 26400 جدول سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في محال الصاغة دون مصنعيه

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر، في تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، في البنوك العاملة في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، إلى نحو 53.40 جنيها للشراء، و54.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 52 جنيها للشراء، و53 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم الأربعاء عالميا

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. عيار 21 الآن

وارتفع سعر الذهب عالميا، في بداية تعاملات الأربعاء 27 ديسمبر 2023، إلى نحو 2065.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 7:07 بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرغ، مقارنة بنحو 2064.04 دولارا للأوقية (الأونصة)، في تداولات الثلاثاء، بزيادة مقدارها 1.28 دولار.

فيما زاد سعر الذهب في العقود الآجلة الأمريكية، بنسبة 0.04% إلى 2078.20 دولارا، بحلول الساعة 1:50 بتوقيت غرينتش، حسب رويترز.

ويتجه سعر الذهب عالميا، لتحقيق أفضل مكاسب منذ عام 2020، حيث يقترب من تسجيل ارتفاع يتجاوز 10% هذا العام، باعتباره ملاذا آمنا، بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، والشرق الأوسط، بالإضافة لزيادة التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لتخفيض أسعار الفائدة، مع انحسار التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يحدد قوة العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، في تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% ليقترب من أدنى مستوى له في 5 أشهر، والدولار في طريقه إلى تسجيل أسوأ أداء سنويا له منذ عام 2020.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة، من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب التي لا تدر عائدا، كما يجعل ضعف الدولار من الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ويتوقع 38% من المتعاملين، حسب أداة “فيدووتش” التي تديرها مجموعة “سي.إم.إي”، تخفيض البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة في نهاية الربع الأول من العام المقبل.