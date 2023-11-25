فريق التحرير by فريق التحرير

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سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

فريق التحرير by فريق التحرير
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25 نوفمبر 2023،  يواصل الاستقرار تزامنا مع غلق البنوك في العطلة الأسبوعية، بينما يتراجع نسبيا في السوق الموازية (السوق السوداء).

كم سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك؟

لم يتغير سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك، منذ مساء الخميس، حيث تشير شاشة البنك المركزي المصري إلى 30.8414 جنيها للشراء، ونحو 30.9386 جنيها للبيع.

واتفقت معظم البنوك على قيمة 30.75 للشراء، وللبيع 30.85.

وظل بنك أبوظبي الإسلامي، الأكثر دفعا لشراء الدولار في مصر بنحو 30.90 جنيها مصريا.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري30.841430.9386
بنك مصر30.7530.85
البنك الأهلي المصري30.7530.85
بنك أبوظبي الإسلامي30.9030.95
بنك قطر الوطني QNB30.8530.95
بنك الإسكندرية30.8530.95
بنك البركة30.8530.95
بنك CIB مصر30.8530.95
البنك العربي الأفريقي30.8530.95

كم سعر الدولار في مصر اليوم في السوق السوداء؟

ويسأل البعض عن سعر الدولار الأميركي اليوم في مصر في السوق السوداء، ومقارنة بالأيام الماضية، نجد تراجعا طفيفا في السعر.

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء أو السوق الموازية بين 48 جنيها و51 جنيها، وذلك وفق عدة عوامل من بينها، المحافظة التي يتم البيع فيها، وكمية الأموال المستبدلة، حيث يزيد سعر الدولار مع الكميات الكبيرة ويقل بالعكس.

جدير بالذكر أن القانون المصري يجرم تداول العملة خارج الأسواق الرسمية (البنوك والصرافات)، ويضع عقوبات رادعة، تبدأ بالحبس المشدد مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...