سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، يواصل الاستقرار تزامنا مع غلق البنوك في العطلة الأسبوعية، بينما يتراجع نسبيا في السوق الموازية (السوق السوداء).

كم سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك؟

لم يتغير سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك، منذ مساء الخميس، حيث تشير شاشة البنك المركزي المصري إلى 30.8414 جنيها للشراء، ونحو 30.9386 جنيها للبيع.

واتفقت معظم البنوك على قيمة 30.75 للشراء، وللبيع 30.85.

وظل بنك أبوظبي الإسلامي، الأكثر دفعا لشراء الدولار في مصر بنحو 30.90 جنيها مصريا.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 30.8414 30.9386 بنك مصر 30.75 30.85 البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك قطر الوطني QNB 30.85 30.95 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 بنك البركة 30.85 30.95 بنك CIB مصر 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي 30.85 30.95

كم سعر الدولار في مصر اليوم في السوق السوداء؟

ويسأل البعض عن سعر الدولار الأميركي اليوم في مصر في السوق السوداء، ومقارنة بالأيام الماضية، نجد تراجعا طفيفا في السعر.

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء أو السوق الموازية بين 48 جنيها و51 جنيها، وذلك وفق عدة عوامل من بينها، المحافظة التي يتم البيع فيها، وكمية الأموال المستبدلة، حيث يزيد سعر الدولار مع الكميات الكبيرة ويقل بالعكس.

جدير بالذكر أن القانون المصري يجرم تداول العملة خارج الأسواق الرسمية (البنوك والصرافات)، ويضع عقوبات رادعة، تبدأ بالحبس المشدد مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.