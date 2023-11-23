فريق التحرير by فريق التحرير

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سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في 9 بنوك

تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في 9 بنوك

فريق التحرير by فريق التحرير
دولار

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023،  يواصل الاستقرار، سواء في البنوك أو السوق الموازية (السوق السوداء).

كم سعر الدولار في البنوك في مصر اليوم؟

ثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار الأميركي عند 30.8414 للشراء، ونحو 30.9386 للبيع.

وفي بنك مصر، بلغت قيمة الدولار مقابل الجنيه للشراء نحو 30.75 وللبيع 30.85.

وكان نفس سعر الشراء والبيع في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر.

وظل بنك أبوظبي الإسلامي، الأكثر دفعا لشراء الدولار في مصر بنحو 30.90 جنيها مصريا.

ونستعرض فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم في 9 بنوك، أعلنت بالفعل عبر شاشاتها عن السعر اليومي.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري30.841430.9386
بنك مصر30.7530.85
البنك الأهلي المصري30.7530.85
بنك أبوظبي الإسلامي30.9030.95
بنك قطر الوطني QNB30.8530.95
بنك الإسكندرية30.8530.95
بنك البركة30.8530.95
بنك CIB مصر30.8530.95
البنك العربي الأفريقي30.8530.95
أسعار الدولار في البنوك المصرية

جدير بالذكر أن سعر الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء يتراوح بين 48 و50، في بداية التعاملات اليومية.

ومن المنتظر أن يرتفع السعر مع نهاية تعاملات الأسبوع على أن يعود للاستقرار مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...