سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في 9 بنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، يواصل الاستقرار، سواء في البنوك أو السوق الموازية (السوق السوداء).

كم سعر الدولار في البنوك في مصر اليوم؟

ثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار الأميركي عند 30.8414 للشراء، ونحو 30.9386 للبيع.

وفي بنك مصر، بلغت قيمة الدولار مقابل الجنيه للشراء نحو 30.75 وللبيع 30.85.

وكان نفس سعر الشراء والبيع في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر.

وظل بنك أبوظبي الإسلامي، الأكثر دفعا لشراء الدولار في مصر بنحو 30.90 جنيها مصريا.

ونستعرض فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم في 9 بنوك، أعلنت بالفعل عبر شاشاتها عن السعر اليومي.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 30.8414 30.9386 بنك مصر 30.75 30.85 البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك قطر الوطني QNB 30.85 30.95 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 بنك البركة 30.85 30.95 بنك CIB مصر 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي 30.85 30.95 أسعار الدولار في البنوك المصرية

جدير بالذكر أن سعر الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء يتراوح بين 48 و50، في بداية التعاملات اليومية.

ومن المنتظر أن يرتفع السعر مع نهاية تعاملات الأسبوع على أن يعود للاستقرار مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت.