سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، يواصل الاستقرار، سواء في البنوك أو السوق الموازية (السوق السوداء).

ورغم الاستقرار في السوق الرسمية إلا أن أسعار الدولار في السوق السوداء تحركت اليوم بنسبة طفيفة جدا.

كم سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك؟

ثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار الأميركي عند 30.8414 للشراء، ونحو 30.9386 للبيع.

وفي بنك مصر، بلغت قيمة الدولار مقابل الجنيه للشراء نحو 30.75 وللبيع 30.85.

وكان نفس سعر الشراء والبيع في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر.

وظل بنك أبوظبي الإسلامي، الأكثر دفعا لشراء الدولار في مصر بنحو 30.90 جنيها مصريا.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 30.8414 30.9386 بنك مصر 30.75 30.85 البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك قطر الوطني QNB 30.85 30.95 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 بنك البركة 30.85 30.95 بنك CIB مصر 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي 30.85 30.95

كم سعر الدولار في مصر اليوم في السوق السوداء؟

يسأل البعض عن سعر الدولار الأميركي اليوم في السوق السوداء في مصر، ومقارنة باليوم الماضي، ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم بالسوق الموازية نحو 5 قروش.

وقال مراقبين لموقع مصراوي إن سعر الدولار في السوق السوداء يرتفع بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض.

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية

سعر الشراء سعر البيع 50.25 51.25

سعر الدولار الأميركي اليوم في السوق السوداء في مصر

الدولار الجنيه المصري 1 دولار 50.25 5 دولار 251.25 10 دولار 502.5 25 دولار 1256.25 50 دولار 2512.5 100 دولار 5025 150 دولار 7537.5 200 دولار 10050