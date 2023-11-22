فريق التحرير by فريق التحرير

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سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

ما هو سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 في البنوك والسوق الرسمية؟

فريق التحرير by فريق التحرير
الجنيه المصري والدولار الأمريكي

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023،  يواصل الاستقرار، سواء في البنوك أو السوق الموازية (السوق السوداء).

ورغم الاستقرار في السوق الرسمية إلا أن أسعار الدولار في السوق السوداء تحركت اليوم بنسبة طفيفة جدا.

كم سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك؟

ثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار الأميركي عند 30.8414 للشراء، ونحو 30.9386 للبيع.

وفي بنك مصر، بلغت قيمة الدولار مقابل الجنيه للشراء نحو 30.75 وللبيع 30.85.

وكان نفس سعر الشراء والبيع في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر.

وظل بنك أبوظبي الإسلامي، الأكثر دفعا لشراء الدولار في مصر بنحو 30.90 جنيها مصريا.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري30.841430.9386
بنك مصر30.7530.85
البنك الأهلي المصري30.7530.85
بنك أبوظبي الإسلامي30.9030.95
بنك قطر الوطني QNB30.8530.95
بنك الإسكندرية30.8530.95
بنك البركة30.8530.95
بنك CIB مصر30.8530.95
البنك العربي الأفريقي30.8530.95

كم سعر الدولار في مصر اليوم في السوق السوداء؟

يسأل البعض عن سعر الدولار الأميركي اليوم في السوق السوداء في مصر، ومقارنة باليوم الماضي، ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم بالسوق الموازية نحو 5 قروش.

وقال مراقبين لموقع مصراوي إن سعر الدولار في السوق السوداء يرتفع بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض.

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية

سعر الشراءسعر البيع
50.2551.25

سعر الدولار الأميركي اليوم في السوق السوداء في مصر

الدولارالجنيه المصري
1 دولار50.25
5 دولار251.25
10 دولار502.5
25 دولار1256.25
50 دولار2512.5
100 دولار5025
150 دولار7537.5
200 دولار10050
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...