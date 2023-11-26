مع انطلاقة أسبوع جديد تعدل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، في البنك المركزي المصري.

كم سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك؟

تغير سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك، حيث تشير شاشة البنك المركزي المصري إلى 30.8306 جنيها للشراء بدلا من 30.8414 جنيها، ونحو 30.9586 جنيها للبيع بدلا من 30.9386 جنيها.

واتفقت معظم البنوك على قيمة 30.75 للشراء، وللبيع 30.85.

وظل بنك أبوظبي الإسلامي، الأكثر دفعا لشراء الدولار في مصر بنحو 30.90 جنيها مصريا.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 30.8306 30.9586 بنك مصر 30.75 30.85 البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك قطر الوطني QNB 30.85 30.95 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 بنك البركة 30.85 30.95 بنك CIB مصر 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي 30.85 30.95

كم سعر الدولار في مصر اليوم في السوق السوداء؟

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء أو السوق الموازية بين 50 و51 جنيها.

ويجرم القانون المصري تداول العملة خارج الأسواق الرسمية (البنوك والصرافات)، ويضع عقوبات رادعة، تبدأ بالحبس المشدد مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.