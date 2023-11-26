Abd Elkader by Abd Elkader

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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

ما هو سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

Abd Elkader by Abd Elkader
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

مع انطلاقة أسبوع جديد تعدل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023،  في البنك المركزي المصري.

كم سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك؟

تغير سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك، حيث تشير شاشة البنك المركزي المصري إلى 30.8306 جنيها للشراء بدلا من 30.8414 جنيها، ونحو 30.9586 جنيها للبيع بدلا من 30.9386 جنيها.

واتفقت معظم البنوك على قيمة 30.75 للشراء، وللبيع 30.85.

وظل بنك أبوظبي الإسلامي، الأكثر دفعا لشراء الدولار في مصر بنحو 30.90 جنيها مصريا.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري30.830630.9586
بنك مصر30.7530.85
البنك الأهلي المصري30.7530.85
بنك أبوظبي الإسلامي30.9030.95
بنك قطر الوطني QNB30.8530.95
بنك الإسكندرية30.8530.95
بنك البركة30.8530.95
بنك CIB مصر30.8530.95
البنك العربي الأفريقي30.8530.95

كم سعر الدولار في مصر اليوم في السوق السوداء؟

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء أو السوق الموازية بين 50 و51 جنيها.

ويجرم القانون المصري تداول العملة خارج الأسواق الرسمية (البنوك والصرافات)، ويضع عقوبات رادعة، تبدأ بالحبس المشدد مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.

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