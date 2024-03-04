ستاندرد أند بورز تتوقع نمو اقتصادات دول الخليج بين 2 و3% في 2024

توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز” أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط يتراوح بين 2و3% في 2024.

وأشارت الوكالة الائتمانية في تقرير لها، اليوم الاثنين، إلى إن هذه الدول ستستفيد من أسعار النفط المعتدلة نسبياً.

وقال التقرير إن الوكالة تفترض لهذا التوقعات سعر خام برنت عند مستوى 85 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025، وهو ما سيوفر الدعم للتدفقات النقدية لشركات النفط بهذه الدول.

وقال تقرير ستاندرد أند بورز، إن الاقتصاد غير النفطي في السعودية، والإمارات سيواصل نموه بوتيرة تقل قليلاً عن 5%.



وقالت أن الاقتصاد غير النفطي يتلقى الدعم من استثمارات كبيرة للتنويع الاقتصادي والنمو السكاني بمعدل يتراوح بين 2و4%في دول الخليج 2024.

وتوقع التقرير أن تشتعل المنافسة بين حكومات المنطقة على جذب شركات جديدة، لخلق فرص عمل للأجيال الجديدة، بالإضافة إلى تشديد المتطلبات على الشركات الخاصة لتوظيف مواطني دول مجلس التعاون.

وقالت الوكالة إنها تعتقد أن الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والشحن وتجارة التجزئة وسلسلة توريد السيارات قد تواجه ضعفاً تشغيلياً إذا ساءت الظروف في المنطقة.