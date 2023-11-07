116 مليون ريال أرباح سال في الربع الثالث من 2023

أعلنت شركة “سال” السعودية للخدمات اللوجستية أن صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفع بنسبة 42.88% إلى نحو 115.97 مليون ريال بعد احتساب الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 81.16 مليون ريال في الربع المماثل من الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع “تداول السعودية“، اليوم الثلاثاء، إن صافي أرباحها ارتفع أيضاً على أساس فصلي بنسبة 6.56%، بالمقارنة مع الربع الثاني من 2023 حينما حققت 108.82 مليون ريال.

وأرجعت “سال” سبب ارتفاع أرباحها إلى الزيادة في الإيرادات بواقع 85.6 مليون ريال (30.54%) والعائد إلى انتعاش حجم مناولة الشحنات الواردة إضافة إلى العقود الجديدة لقطاع الحلول اللوجستية. ولفتت إلى أن ذلك يعود أيضاً إلى الانخفاض في المصروفات الإدارية بواقع 4.9 مليون ريال (12.6%)، بالإضافة إلى الارتفاع في الإيرادات التمويلية بواقع 8.8 مليون ريال (201.7%).

أرباح سال خلال 9 أشهر

وأشار البيان إلى أن صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى في عام 2023 بلغ 329.13 مليون ريال، بعد احتساب الزكاة والضريبة، بنمو بنسبة 31.95% مقارنة مع الفترة المماثلة من 2022 حينما حققت صافي ربح بلغ 249.44 مليون ريال.