حكومة دبي تعتمد موازنتها حتى 2026 بنفقات 246.6 مليار درهم

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 20 لسنة 2023 الخاص بدورة الموازنة حكومة دبي العامة للسنوات المالية 2024-2026، بنفقات متوقعة، 246.6 مليار درهم، وإيرادات عامة متوقعة تبلغ 90.6 مليار درهم لعام 2024.

واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم

وتستهدف حكومة دبي، من دورة الموازنة للسنوات المالية 2024-2026، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ومنها مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتأكيد مكانتها مركزا اقتصاديا عالميا، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك مع الالتزام بسياسات مالية رشيدة.

احتياطي عام يستقطع من الإيرادات سنويا

أنشئت حكومي دبي، في دورة الموازنة، احتياطي عام يستقطع من الإيرادات سنويا، ومن المقرر أن يبلغ حوالي 20.6 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2024-2026، بالإضافة إلى ما تقرره اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي من حجز الفوائض المحققة سنويا، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة في مواجهة أي أزمات مستقبلية.

وتتوقع دائرة مالية دبي تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3 % من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024-2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة.

النفقات المتوقعة للعام المالي 2024

تقدر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وتستمر حكومة دبي، في الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم والثقافة والبنية التحتية، في موازنة العام المالي 2024.

34 % لقطاع التنمية الاجتماعية

وخصصت الموازنة نسبة 34 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.

19 % لقطاع الأمن والعدل

وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماما كبيرا تمثل في تخصيص 19 % من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادرا على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالميا.

26 % للرواتب والأجور

وتشكل الرواتب والأجور 26 % من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكل نفقات المنح والدعم الحكومي 23 % والنفقات العمومية والإدارية 24 % من إجمالي النفقات الحكومية.

8 % للمشروعات الإنشائية

وخصصت حكومة دبي 8 % من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، كذلك تضمنت الموازنة احتياطيا خاصا قدره 8 % من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالا لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة.

كما حافظت حكومة دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7 % من إجمالي نفقاتها.

5 % لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي

كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 5 % من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.

الإيرادات العامة المتوقعة للعام المالي 2024

وتتوقع حكومة دبي، تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم، يخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليارات درهم.