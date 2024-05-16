تساؤلات عالمية حول النشر المبكر لمعلومات اقتصادية أمريكية حساسة

نشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التابع لوزارة العمل الأمريكية عن غير قصد بيانات مؤشر أسعار المستهلك قبل 30 دقيقة من موعد نشرها الرسمي يوم الأربعاء، مما أثار تساؤلات جديدة حول كيفية نشر الوكالة لبعض المعلومات الاقتصادية الأكثر حساسية في العالم، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وفي حين لم تكن هناك علامات واضحة على أن النشر المبكر قد أدى إلى تحريك الأسواق، فمن المرجح أن يدفع هذا الحدث إلى إلقاء نظرة فاحصة على نشر البيانات التي لها آثار على أسعار الأصول العالمية وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في بيان نشر على موقعه على الإنترنت مساء الأربعاء: “قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلك والأرباح الحقيقية اليوم، قام مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن غير قصد بتحميل مجموعة فرعية من الملفات إلى الموقع قبل 30 دقيقة تقريباً من الموعد الرسمي للنشر”.

ويصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقريره الشهري عن أسعار المستهلك في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت واشنطن وفق بروتوكولات صارمة تهدف إلى منع نشره مبكراُ. وتتم مراقبة الأرقام عن كثب من قبل المستثمرين ومسؤولي البنك المركزي أثناء بحثهم عن إشارات حول اتجاه الاقتصاد.

وقفزت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية وانخفضت عوائد سندات الخزانة مباشرة بعد أن نشرت وسائل الإعلام بما في ذلك “بلومبيرغ نيوز” بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرسمية في الساعة 8:30 صباحاً، مع إنهاء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الجلسة عند أعلى مستوى له على الإطلاق. ولم تكن هناك تحركات حادة في السوق خلال نصف الساعة بين النشر المبكر للبيانات والموعد الرسمي المقرر للنشر، مما يشير إلى أن الأرقام الأولية لم يلاحظها المستثمرون.

وقال مينغزي وو، متداول العملات في “ستون إكس فاينانشال” في سنغافورة: “أظن أن السوق بشكل عام لم يتفاعل مع هذا النشر المبكر، على الرغم من أن 30 دقيقة تشكل وقتاً طويلاً جداً للمتداولين للتفاعل مع البيانات المبكرة إذا علموا بها”.