السعودية: تباطؤ معدل التضخم لأدنى معدلاته منذ 19 شهرًا

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، تباطؤ معدل التضخم في المملكة في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس الماضي.



وأضافت الهيئة، أن معدل التضخم تباطأ من 2.0٪ في أغسطس إلى 1.7٪ في سبتمبر في أدنى معدل منذ 19 شهرا، وفق “قناة الإخبارية”.





وكانت الهيئة قد أعلنت أن معدل التضخم بلغ 2.0% خلال أغسطس الماضي على أساس سنوي، مشيرة إلى أن الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بالمملكة خلال أغسطس الماضي على أساس سنوي، بلغت 22.5 %.



وواصلت نسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك التراجع في سبتمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي من 2.8% في مايو الماضي إلى 2.7% في يونيو و2.3% في يوليو و2% في أغسطس.

كان صندوق النقد الدولي، قد توقع تسجيل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” في السعودية 2.5% هذا العام، وتتراجع إلى 2.2% العام المقبل.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الأسبوع الماضي، جاءت السعودية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام، حيث توقع تسجيل الصين معدل تضخم 0.7% في 2023، و1.7% العام المقبل.