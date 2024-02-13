بيورهيلث تحقق أداءً استثنائياً في 2023

أعلنت مجموعة “بيورهيلث” المتخصصة بالرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، محققة أداءً استثنائياً يعود إلى التوسع المحلي والدولي للمجموعة على مدى السنوات الأخيرة قبل طرحها العام الأولي الناجح في كانون الأول/ديسمبر 2023.

التوسع المحلي والدولي يدعم النمو

أكملت “بيورهيلث” بنجاح سلسلة من عمليات الاستحواذ ذات القيمة التراكمية، مما عزز القدرة التشغيلية وبالتالي قدرات توليد الإيرادات. وضمت “بيورهيلث” شركات “صحة” و”ضمان” و”تي إل سي” خلال الربع الأخير من عام 2022، وهي شركات مرموقة في قطاعات الرعاية الصحية الفرعية، التي تشمل مشغلي المستشفيات ومزودي خدمات التأمين الصحي والصيدليات. والتزاماً برؤيتها المتمثلة في نقل خبرتها في قطاع الرعاية الصحية من أبوظبي إلى العالم، توسعت المجموعة إلى الولايات المتحدة في عام 2023، مسجلة بذلك أول عملية استحواذ دولية لها بحصة قيمتها 1.8 مليار درهم في شركة “أردنت” للخدمات الصحية.

أداء مالي قوي

حققت “بيورهيلث” إيرادات بلغت 16.4 مليار درهم للسنة المالية 2023. وهو نمو ملحوظ بنسبة 31٪ مقارنة بـ 12.5 مليار درهم في العام السابق. ويعود ذلك إلى الأداء الممتاز من قبل قطاع “الاستشفاء” للمجموعة مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر العام لعمليات الاستحواذ التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2022 ومنتصف عام 2023. ومع استمرار النمو المتزايد، سجلت المجموعة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.4 مليار درهم في السنة المالية 2023، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15٪ تقريبا، مدفوعة بتخفيض التكلفة وتحقيق أوجه التآزر عبر منظومة المجموعة، واستقر صافي دخل المجموعة عند 965 مليون درهم في السنة المالية 2023.

بيورهيلث ملتزمة بالنمو المستدام

تؤكد “بيورهيلث” على التزامها بالاستدامة والمساهمة في المجتمع من خلال أساليب الإدارة المستدامة. تهدف المجموعة إلى توسيع بصمتها العالمية بشكل استراتيجي، وتنمية التعاون على صعيد المجموعة واكتشاف الفرص المتاحة بعد استحواذها على “سيركل هيلث” لتحقيق العوائد المجدية للمساهمين.

تصريحات

حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة “بيور هيلث”: “إن الأداء المميز للمجموعة، إلى جانب سلسلة صفقات الاستحواذ المبرمة حتى الآن، يضع “بيورهيلث” بين مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في العالم.”

“إن الأداء المميز للمجموعة، إلى جانب سلسلة صفقات الاستحواذ المبرمة حتى الآن، يضع “بيورهيلث” بين مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في العالم.” شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيورهيلث”: “سنواصل الاعتماد على استراتيجية ثلاثية المحاور لزيادة التوسع العالمي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية من خلال الابتكار، وتحقيق أقصى قدر من التأثير المجتمعي من خلال أساليب الإدارة المستدامة.”

التوقعات المستقبلية

تتوقع “بيورهيلث” تحقيق المزيد من النمو في السنوات المقبلة مدعومة بأدائها المالي القوي، واستراتيجية النمو المحددة، والتزامها بالتميز التشغيلي.