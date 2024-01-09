أزمة تعصف بصفقة اندماج "سوني" اليابانية و"زي" الهندية

الاندماج الذي طال انتظاره بين الوحدة التابعة لمجموعة سوني في الهند مع شركة “زي إنترتينمنت أنتربرايزس ليمتد” الهندية، قد لا يتم تنفيذه، ومن المرجح أن تصدر شركة سوني إشعارًا بالإنهاء قبل 20 يناير الجاري.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، إن شركة “سوني” تخطط لإلغاء عملية الدمج البالغة قيمتها 10 مليارات دولار، وهي خطوة كان من شأنها إنشاء أكبر كيانا إعلاميا في الهند.

أسباب تراجع “سوني”

شركة سوني، يبدو أنها لم تعد مرتاحة لقيادة “بونيت جوينكا” للكيان المدمج وسط التحقيق التنظيمي المستمر بشأنه، بينما كان الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2021 ينص على تولي “جوينكا” الشركة الجديدة.

على الرغم من توقيع الاتفاقية بين الشركتين في عام 2021، وجميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، إلا أن عملية الاندماج واجهت صعوبات قبل الموعد النهائي بسبب مجموعة من المشكلات.

في ديسمبر، قالت شركة Zee إنها طلبت تمديدًا إضافيًا للموعد النهائي للاندماج، إلى ما بعد 21 ديسمبر، من الذراع الهندية (Culver Max Entertainment)، لمجموعة سوني، ومقرها اليابان لجعل المخطط فعالًا.

ومن بين القضايا القانونية الأخرى، عدم قدرة الشركتين على تحديد من سيكون زعيم الكيان المندمج.

من يتولى الإدارة؟

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن شركة سوني، كانت تضغط من أجل أن يصبح مدير عملياتها في الهند إن بي سينغ هو المدير التنفيذي الأعلى، بينما كانت زي تضغط من أجل بونيت جوينكا.

وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI) التي تنظم الأسواق في يونيو أن جوينكا ورئيس مجلس إدارة مجموعة زي سوبهاش شاندرا متورطان في تحويل أموال الشركة.

ومع ذلك، في أكتوبر الماضي، رفعت محكمة الاستئناف للأوراق المالية الحظر المفروض على جوينكا، والذي منعه من شغل مناصب في مجلس إدارة شركات مجموعة “زي”.

تفاصيل صفقة الاندماج

أعلنت شركة Culver Max Entertainment، التي كانت تسمى آنذاك Sony Pictures Networks India، وشركةZEEL، أن الشركتين دخلتا في ورقة شروط غير ملزمة لتجميع شبكاتهما الخطية والأصول الرقمية،وعمليات الإنتاج، ومكتبات البرامج.

كان من المقرر أن يمتلك الكيان المدمج أكثر من 70 قناة تلفزيونية، وخدمتين لبث الفيديو ZEE5 وSony LIV، واستديوهين للأفلام Zee Studios، وSony Pictures Films India، مما يجعلها أكبر شبكة للترفيه في الهند في ديسمبر الماضي.

وتعتزم سوني التقدم بإشعار الإنهاء قبل الموعد النهائي الذي تم تمديده من قبل وينتهي في 20 يناير الجاري لإتمام الاتفاق، قائلة إنه لم يتم الوفاء ببعض الشروط اللازمة للاندماج، وفقا لأحد المصادر.