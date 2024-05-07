سجلت أرباح أرامكو السعودية خلال الربع الأول من العام 2024 تراجعًا بنسبة 14% لتصل لـ 102 مليار ريال مقارنة بأرباح بلغت 119.54 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان لها عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2024؛ بأن الإيرادات الإجمالية للربع الأول من عام 2024 بلغت 402.04 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 417.46 مليار ريال سعودي في الفترة ذاتها من عام 2023. يعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، مع ارتفاع جزئي في أسعار النفط الخام خلال الفترة.

وعلى الرغم من هذا التراجع في الأرباح، فإن أرامكو تتوقع زيادة في الأرباح للعام الجاري، حيث تتوقع أن تصل إلى 466.1 مليار ريال سعودي، مما يمثل نموًا بنسبة 3٪ عن العام السابق، دون الكشف عن المحركات الرئيسية لهذا النمو.

وبلغ صافي الدخل 102.27 مليار ريال سعودي للربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 119.54 مليار ريال سعودي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر، على الرغم من أنه جزئيًا تم التوازن بزيادة في أسعار النفط الخام.

قال المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: “نواصل أداءنا القوي في الربع الأول، ونحقق تقدمًا ملموسًا في تنفيذ استراتيجيتنا لتعزيز قدراتنا في مجال الغاز وتوسيع نطاق أعمالنا العالمية في قطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق.

“نحن نعمل بجدية على زيادة إنتاج الغاز بحلول عام 2030، وقد أعلنّا عن احتياطيات كبيرة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة، بالإضافة إلى توسيع قدراتنا في مجال التصنيع وتوسيع وجودنا العالمي في الأسواق الرئيسية.

وأضاف”نحن ملتزمون بالطاقة التقليدية ونؤمن بأهمية إضافة حلول بديلة مستدامة لمزيج الطاقة العالمي. نطمح في تحقيق تقدم في تحويل الطاقة لمواجهة التحديات المناخية، وضمان توفر الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة. “مركزنا المالي القوي يمنحنا القدرة على رسم رؤى طويلة المدى، ونسعى جاهدين لاستخدام التكنولوجيا للحفاظ على تنافسيتنا وتلبية احتياجات عملائنا بطرق مبتكرة ومستدامة.

م. أمين الناصر رئيس أرامكو:



الشركة أحرزت تقدما في إنتاج الغاز وتوسعة أعمالها في التكرير والبتروكيماويات#أسواق_السعودية#الإخبارية https://t.co/DOdqEr11lW — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 7, 2024