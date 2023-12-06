أعلنت المملكة العربية السعودية قبل قليل عن إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024، بعجز متوقع يصل لـ79 مليار ريال، وإيرادات تقدر بنحو 1.172 تريليونا ريال، ومصروفات 1.251 تريليون ريال.

و رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024.



و أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة، عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر “الاستراتيجية الوطنية للصناعة” التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م.

ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة كونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد.

و أضاف الأمير، “رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال “مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية” تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.



ووفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية“، استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً إيرادات تُقدّر بنحو 1.172 تريليون ريال، ومصروفات 1.251 تريليون ريال.

#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس الجلسة التي عقدها #مجلس_الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ ( 2024م ).#ميزانية_السعودية2024#واس pic.twitter.com/SenWNJnu6t — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 6, 2023



ويقدّر العجز المتوقع 79 مليار ريال.



وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

#ميزانية_السعودية2024 | أبرز الأرقام الواردة في البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي. pic.twitter.com/vfzsjMzplb — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 6, 2023