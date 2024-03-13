أعلن منتج “صح” عن إغلاق جولته الادخارية الثانية لشهر مارس، حيث بلغ إجمالي حجم تخصيص طلبات الادخار في الجولة الحالية والجولة السابقة إلى مبلغ فاق 959 مليون ريال، وشهدت مشاركة أكثر من 37 ألف مدخر.



وقد ارتفع إجمالي حجم التخصيصات في الجولة الحالية والجولة السابقة لتبلغ الـ 959 مليون ريال، مع مشاركة أكثر من 37 ألف مدخر. تُعد هذه الأرقام إشارة واضحة إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها منتج “صح” بين المدخريين في المملكة.



من المقرر أن تنطلق الجولة الادخارية الثالثة من “صح” يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، حيث ستتاح الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستفادة من هذه الفرصة عبر القنوات الرقمية المعتمدة للمؤسسات المالية المشاركة.



يذكر أن منتج “صح” خصص لتشجيع الادخار وتوفير الفرص الاستثمارية الآمنة والمربحة للمواطنين في المملكة العربية السعودية.



ويعتبر منتج “صح” منتجًا متميزًا في سوق الادخار السعودي، حيث يوفر فرصًا استثمارية آمنة ومربحة، ويعمل على تحفيز الادخار، و​هو أول منتج ادخاري مدعوم مخصص للأفراد متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

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